李家超总结中亚行程：与两国签96份合作协议及备忘录 总值16.5亿美元 乌兹别克同意在港设总领事馆

行政长官李家超今日（6月4日）率领商贸代表团展开乌兹别克斯坦访问行程。李家超香港时间晚上见记者时，总结中亚访问团的成果，指此行达成八大成果，两地政府与企业共签订96份合作协议及备忘录，涉及总金额达16.5亿美元。此外，乌兹别克斯坦已同意在香港设立总领事馆，而两国政府亦同意将香港旅客免签证逗留期限放宽至30天。

李家超：此行发挥「一加一大于二」协同效应

李家超在总结行程时指，此次中亚之行达成「开拓新兴市场」、「加强政府间联系」及「构建枢纽对枢纽合作模式」三大目标。代表团在两国出席超过20场活动，与两国总统、总理等多位高层官员会面，确立了多个领域的高层共识。

他又指，此行成功发挥「一加一大于二」的协同效应，与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦政府层面签订的15份合作协议及备忘录，产业界在经贸、投资、金融、科技及航空等领域共达成81份，累计96份，总值超过16.5亿美元。

与两国签96份合作协议及备忘录 总值16.5亿美元

李家超表示，特区政府与乌兹别克斯坦政府已完成民用航空运输协定的草签工作；同时，香港的航空公司将于2027年第一季，开办直飞哈萨克斯坦最大城市阿拉木图的航线。特区政府亦与两国达成共识，将互免签证期限延长至30天，具体安排将尽快落实。

他又感谢乌兹别克斯坦对他和代表团的高规格接待，以及当地中国大使馆的支持，今日稍后会出席商务晚宴。代表团最后一日将出席由特区政府与香港贸发局合办的商务晚宴，向当地政商领袖推介香港作为「超级联系人」的优势，并在到访当地科技园（IT Park）后启程返港。

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八大成果如下：

1.建立高层联系： 与两国总统、总理及高层官员会面，达成多领域合作共识。

2.签订多项协议： 与哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦政府共签订96份合作协议及备忘录，涉及经贸、金融、科技、航空等范畴，总值约16.5亿美元。

3.启动双边协定磋商： 与两国尽快展开「全面性避免双重课税协定」磋商；与哈萨克斯坦启动「促进和保护投资协定」谈判；香港海关与乌兹别克斯坦海关展开「认可经济营运商」互认安排。

4.深化产业项目对接： 港交所、本地银行及金融机构与两国同业合作；科技园、数码港及港深创科园加强科研交流；机管局与阿拉木图国际机场合作促进航空发展。

5.发挥出海平台效应： 率领香港与内地企业「并船出海」，发挥「1+1大于2」的协同效应，亦是内地企业出海专班在去年成立后，首次由特首率领香港及内地企业一同外访。

6.促进人员往来便捷： 香港航空公司将于2027年首季开办直飞阿拉木图航线；与乌兹别克斯坦完成民用航空运输协定草签；两国均同意放宽互免签证期限至30天。

7.加强人文交流： 多所香港大学与两国高等教育机构合作；香港故宫文化博物馆与乌兹别克斯坦国家历史博物馆计划于2028年底在两地联合举办展览。

8.确立「枢纽对枢纽」合作模式： 双方认同此模式能带来更广阔合作空间，未来将增加高层互访及支持彼此活动。

马时亨指特首为商界「开了大门」

贸发局主席马时亨形容特首此行为商界「开了大门」，业界随即在当地发掘出众多「小门」与商机，包括吸引哈萨克斯坦国营铁路公司来港上市。他指出，除了上市，中亚企业也可利用香港的金融市场发行债券。在乌兹别克斯坦，有香港代表看中当地3,800万人口的庞大内需，计划在当地设厂生产药物；亦有企业冀采购当地羊毛以完善自身供应链。马时亨深信，代表团返港后将有更多合作的「小门」被陆续打开。

林健锋对开通阿拉木图直航感惊喜

香港总商会咨议会委员林健锋表示，认同特首提出的「枢纽对枢纽」合作模式。他指，香港总商会已分别与哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦两国最大的商会签署合作协议，强调商会不希望只停留在签署MOU阶段，未来将落实全方位合作及密集传递商业资讯。他又形容今次出访「充满惊喜」，商界对2027年开通直航阿拉木图、乌兹别克30天免签安排感到极度振奋，甚至有商界朋友开心得「几晚睡不著」，纷纷发讯息托他向特首致谢。他又称「路通财通」，相信直航将令香港成为中亚企业进入大湾区及东南亚的空中门户。