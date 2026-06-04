立法会通过「推动发展海洋经济」议员 江旻憓倡打造海洋盛事品牌 推游艇旅游、帆船大赛

立法会大会今早（4日）续会，继续辩论由选委界范骏华提出「推动香港发展海洋经济」的无约束力议员议案。议案终获得在席两部分议员以大比数支持通过。旅游界江旻憓认为，政府可将盛事经济重点延伸至海洋领域，积极打造具香港特色的海洋盛事，串联海上运动、游艇旅游、邮轮母港经济、渔村文化及海滨度假，培育新的经济增长点，将海洋资源转化为可持续发展的优势。

她指维港以世界知名的城市天际线为背景，适合打造世界级的海上盛事品牌，举办高水平、观赏性及可全球转播的海上赛事，如明年1月举办的海上F1国际帆船大奖赛，将首度落户香港，会带来高消费力的国际人流。

陈祖恒建议将香港海运港口发展局升格

经民联陈祖恒认为，凭著「一国两制」下的独特优势及过往的经验积累，香港的航运业和远洋渔业具备条件重塑优势，建议要用好香港国际港口网络优势，提供灵活的中转服务，在新兴和小型贸易经济体，以及依赖特定贸易路线的航运上做深做远，与粤港澳大湾区其他港口错位发展；亦要用好香港「补时港」优势，进一步强化港口社区系统，扩大服务范围，吸引更多使用者，令香港的港口服务「快上加快」。

而为了用好「一国两制」优势，他建议将香港海运港口发展局，由咨询机构升格为统筹和执行机构，成为对接粤港澳大湾区各城市的窗口，加强区内航运服务的法律、税务和行业标准的规则衔接和机制对接，推动香港成为内地船公司在签订国际合同时的首选法律仲裁地，实现香港航运服务「落地湾区」；用好冷链转口优势，做好远洋渔业。

范骏华吁支持香港海洋经济整体发展

范骏华期望特区政府重视海洋经济的建设及发展，亦希望今次动议可发挥抛砖引玉的效果，令政府更广泛、充分地接纳社会各界的不同意见，认真考虑制定一份具战略性、可持续性的海洋经济蓝图，利用好及释放好香港发展海洋经济的独特潜力，将不同发展海纳百川，继而为香港培育全新的经济增长动能，带动经济动能、整体社会展远发展。他最后呼吁大家要听他说，一起企硬、不要犹豫，支持香港海洋经济整体的发展。

黄淑娴：当局积极保护海洋生态环境 加强与内地及国际交流合作

环境及生态局副局长黄淑娴表示，当局积极保护海洋生态环境和做好水质管理等工作，亦在这些方面加强与内地及国际间的交流和合作，也透过《关于开展海洋生态环境保护工作的合作安排》，参与国家全国海洋污染基线调查和监测网络建设等工作。这些合作有助各方达致保护及提升粤港澳大湾区海洋生态环境质量的共同目标。

她又称，香港在海洋生态环境保护领域的努力得到国家的认可，在去年香港大鹏湾获选为国家生态环境部的「美丽海湾优秀案例」，标志着特区政府在共建粤港澳美丽湾区的重要成果，树立海洋生态环境协同治理的典范。香港更与「一带一路」国家加强交流和合作，包括参与国际水科技硏讨会和「一带一路」可持续绿色发展会议等，分享香港的水环境管理、污水病毒检测、泳滩水质监测、水环境抗菌素耐药性基线调查等技术和经验。她强调，当局及其辖下部门会继续在保护海洋生态环境和推动渔业可持续发展方面贡献力量。

记者：郭咏欣



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