特首访乌兹别克︱《The Standard》与Tashkent Municipality 签署合作备忘录 推广香港作为塔什干通往全球资本市场门户

行政长官李家超继续中亚访问行程，正率领商贸代表团到访乌兹别克斯坦首都塔什干，并见证多份合作备忘录签署。其中，星岛新闻集团旗下《The Standard》（《英文虎报》），与TashkentMunicipality签署合作备忘录，透过共同创作内容、行政人员专访、联合研究、活动及数码宣传，提升塔什干在香港商界受众中的形象。据介绍，对塔什干市政府而言，此合作伙伴关系能直接提升其在香港投资者及商界领袖中的知名度，推动外来投资、旅游业及一带一路定位。对《The Standard》而言，则可确保独家接触这个崛起中的中亚首都，创造差异化内容、行政人员交流机会及活动契机，从而巩固读者群及市场地位。

合作备忘录重点内容：

1.签署方：中国国际金融股份有限公司与乌兹别克斯坦共和国对外经济活动国家银行（NBU）

目的及好处：依托中乌两国牢固的双边关系及「一带一路」倡议的对接，利用香港的金融专业知识支持乌兹别克斯坦的长期可持续发展；通过香港在公司金融、跨境交易中的作用以及作为中国资本门户的地位，结合NBU的本地资源，实现深化合作与互利共赢。

推动人民币国际化，巩固香港作为全球最大离岸人民币业务枢纽的地位。通过为乌兹别克斯坦最重要的对外经济活动银行提供全面金融顾问服务，将香港的专业金融服务应用于支援中亚关键国家的经济发展战略

具体内容：讨论潜在资本市场或融资交易，经进一步评估后可能包括债券发行或银团人民币融资（指示性金额约相当于2亿美元）；中金公司为NBU提供融资策略咨询，包括债券发行及其他资本市场解决方案；为NBU提供资本结构优化策略咨询，包括但不限于境内及/或国际市场的IPO、SPO、并购、债务及其他工具；为NBU提供中国市场进入策略咨询，并组织特定主题的双边。

２.签署方：中国国际金融股份有限公司与乌兹别克斯坦共和国塔什干市政府

目的及好处：依托中国与乌兹别克斯坦稳固的双边关系及「一带一路」倡议的协同推进，充分发挥香港作为国际金融中心及中国资本门户的独特优势，结合塔什干市政府的本地资源与发展需求，推动塔什干在城市基础设施建设、产业升级及资本市场发展方面的国际化进程，实现金融合作深化与互利共赢。

本合作将有助于推动塔什干市融入国际资本市场，提升其融资能力及城市发展水准，同时深化中乌在金融领域的合作。通过参与塔什干市重点专案及潜在融资交易，香港可进一步巩固其作为国际金融中心的地位，彰显其在跨境融资、资本运作及上市服务方面的专业能力，强化其作为中国与「一带一路」沿线国家之间金融桥梁和资本枢纽的战略角色。

具体内容：依托中国与乌兹别克斯坦稳固的双边关系及「一带一路」倡议的协同推进讨论潜在资本市场或融资交易，包括债券发行或其他资本市场解决方案；推动塔什干市相关主体对接国际投资者，开展路演及投资者沟通活动；在基础设施、城市发展及重点产业专案方面提供综合金融顾问服务。

３.签署方：善水资本有限公司与中国建筑国际集团有限公司

目的及好处：建立战略合作框架，探索乌兹别克及整个中亚地区的商业及投资机会；结合善水资本在投资及能源转型方面的能力，以及中建国际在工程、建设及基础设施执行方面的专长，支持跨境合作；协助中建国际持续拓展海外基础设施及城市发展项目机会，同时支持乌兹别克及整个中亚地区基础设施升级；协助善水资本持续拓展及发掘跨境投资机会，同时加强香港作为投资及融资枢纽的角色。

具体内容：共同挖掘、评估及审视可再生能源、城市发展、基础设施、数据中心等领域的潜在项目；探索在项目可行性评估、投资评估、融资协调、项目规划、开发及实施支持方面的合作。

４.签署方：善水资本有限公司与塔什干市政府

目的及好处：建立战略合作框架，探索塔什干市在城市发展、基础设施、可再生能源、数据中心及其他重点领域的投资机会；发挥善水资本在投资、融资及能源转型方面的能力，支持塔什干市2030发展战略及优质城市转型；透过引入国际资本及专业投资能力，支持塔什干市的可持续经济发展、城市现代化及基础设施升级；透过善水资本与乌兹别克高品质城市发展合作机会，加强善水作为香港企业在中亚城市发展及投资的角色。

具体内容：共同挖掘、评估及审视塔什干市的潜在投资项目，包括智慧城市、公共事业及交通基础设施；探索在项目筛选、可行性评估、投资架构设计、融资协调、持份者沟通及精选项目落地支持方面的合作。

５.签署方：善水资本有限公司与乌兹别克─阿曼投资公司

目的及好处：设立中亚信贷基金，专注于为中亚国家的高品质项目提供融资；依托香港作为超级枢纽和金融中心的优势，促进跨国投资和融资活动；支持中亚地区当地优质的新能源及其他关键基础设施项目；发挥香港在金融和专业服务业的优势，加强香港位于一带一路重点区域的角色。

具体内容：共同评估聚焦于乌兹别克及整个中亚地区的私募信贷策略可行性；探索建立5亿美元联合投资平台的合作模式，以寻求符合该策略的投资机会。

６.签署方：《The Standard》与Tashkent Municipality

目的及好处：将塔什干定位为香港商界的首选目的地；推广香港作为塔什干通往全球资本市场及国际互联互通的门户；致力深化双边理解，推进双向经济走廊，并建立惠及两地的可持续对话平台。

对塔什干市政府而言，此合作伙伴关系能直接提升其在香港投资者及商界领袖中的知名度，推动外来投资、旅游业及一带一路定位。对《The Standard》而言，则可确保独家接触这个崛起中的中亚首都，创造差异化内容、行政人员交流机会及活动契机，从而巩固读者群及市场地位。

具体内容：透过共同创作内容、行政人员专访、联合研究、活动及数码宣传，提升塔什干在香港商界受众中的形象；展示香港的资本市场及全球互联互通优势，作为推动塔什干发展及国际接轨的助力。