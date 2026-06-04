与乌兹别克斯坦领导人会面 就深化两地发展机遇深入讨论 李家超：为未来更紧密合作奠定坚实基础

行政长官李家超率领代表团抵达乌兹别克斯坦首都塔什干，随即前往该国外交部与当地政府会面，并互换照会。李家超今日（4日）晚上在社交平台表示，今日在乌兹别克斯坦分别与总统米尔济约耶夫、总理阿里波夫、总统战略发展顾问乌穆尔扎科夫和副总理霍扎耶夫会面。双方就深化两地发展机遇进行了深入讨论，交换了许多宝贵意见，为未来更紧密合作奠定坚实基础。

欢迎乌兹别克斯坦善用香港优势 对接该国追求高质量发展愿景

李家超说，会上提及「乌兹别克斯坦—2030年战略」，该战略为乌兹别克斯坦落实国内生产总值翻倍、吸引外来投资、扩大绿色能源、优化医疗教育，以及构建现代化可持续经济，提供了清晰的蓝图。他表示欢迎乌兹别克斯坦善用香港的优势，对接该国追求高质量发展的愿景。

李家超也提出多项深化合作方向，包括就「全面性避免双重课税协定」展开磋商，就双边「促进和保护投资协定」展开谈判。香港海关与乌兹别克斯坦海关会展开「认可经济营运商」互认安排，便利清关，提升贸易效率。

特区政府和乌兹别克斯坦政府也完成民用航空运输协定的草签工作，双方的航空公司可以利用航权提供航班。此外，乌兹别克斯坦政府已同意在香港设立总领事馆。香港故宫文化博物馆亦将与乌兹别克斯坦国家历史博物馆建立合作伙伴关系，未来在两地联合举办展览。他相信透过两地多方面往来，将可为两地长远合作打下更坚实基础。

两地旅客可享免签证逗留30天 将尽快具体实施

李家超今晨（4日）亦在社交平台发文表示，双方同意就互免签证安排进行落实细节商讨，让两地旅客可享免签证逗留30天安排，并将尽快推进具体实施工作。

李家超指，目前香港特区护照持有人可免签证访问乌兹别克斯坦10天；乌兹别克斯坦外交及公务护照持有人可免签证访港14 天，而乌兹别克斯坦普通护照持有人访港须申领签证。他认为，落实两地互免签证安排，可促进两地交流，带动旅游、留学及商贸合作发展，为双方长远经贸往来和合作奠定良好基础，亦协助香港拓展中亚新兴市场。