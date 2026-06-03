澳门「人机对峙」｜议员关注具身智能技术安全 创科局：必要时会考虑制定专门法例

澳门街头早前发生罕见「人机对峙」事件，一名妇人被机械人吓倒需报警，有立法会议员关注本港具身智能技术的发展及安全。创新科技及工业局局长孙东表示，香港现时并无专门针对具身智能的立法，但所有机构及人士必须遵守相关行业或场景的现行规例，任何人不论是否使用具身智能，均须严格守法，政府将持续密切监察其发展及应用，并在必要时采取果断及适当行动，包括考虑制定专门法例或推行行政措施。

他续称，政府一直密切关注香港具身智能的整体发展，而根据具身智能的不同场景及形式，已制定相应的监管措施，包括《小型无人机令》以风险为本规管小型无人机的操作；以及《道路交通（自动驾驶车辆）规例》，以监管自动驾驶车辆在香港的测试及试行使用。

已制定《人工智能道德框架》

在资讯安全方面，他指数字政策办公室已制定全面的《政府资讯科技保安政策及指引》，涵盖涉及人工智能工具的应用场景，并已上载至政府网站，各政策局、部门及相关机构可因应自身情况，采取适当的资讯科技保安风险管理措施，以提升社会整体的资讯安全意识及能力，加强防范人工智能相关风险。

在应用方面，他表示，政府除已制定的《人工智能道德框架》外，亦正积极检视现行法律配套是否足以应对人工智能的发展，而为评估不同政策范畴的法律能否与科技发展保持同步，律政司司长已于今年3月召开督导委员会会议，成立检视支持更广泛应用人工智能所需的法律配套跨部门工作小组。

他指小组目标是由各政策局及部门全面深入检讨现行法律，并探索针对性及可行的解决方案，包括考虑制定专门法例及推行行政措施，以配合科技发展及香港的实际情况，而该工作小组正与各政策局及相关部门紧密合作，力争尽快完成初步检讨。

记者：郭咏欣

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