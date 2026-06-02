特首访哈萨克｜谢振中首以新闻处长身份随团 香港媒体代表签署7份合作备忘录
更新时间：19:28 2026-06-02 HKT
发布时间：19:28 2026-06-02 HKT
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行政长官近日率团到中亚开拓商机，谢振中首次以政府新闻处处长身份随团出访。他在社交媒体Facebook表示，这次行程别具意义，因为是首度有新闻界代表，即香港报业公会主席谭卫儿与新闻行政人员协会主席张秀云同行。他指特首率领香港媒体代表远赴中亚，开拓商机，正是回应去年《施政报告》提出的政策方向：协助本地传媒拓展香港以外的网络，向世界说好「香港故事」。
他又指，行程首站即迎来成果，香港媒体代表与哈萨克斯坦的媒体及公私营机构，率先签署了七份合作备忘录，内容广泛涵盖国际传播、媒体推广及影视娱乐内容协作。代表团稍后将转访乌兹别克斯坦，预期两地在传媒领域上将会达成更多合作交流。
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