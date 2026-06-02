特首访中亚｜香港往哈萨克直航明年首季开通 林健锋：有助香港成中亚企业首选空中门户

行政长官李家超今日(2日)宣布，将于明年首季开通香港往哈萨克的直航航班。行政会议成员林健锋表示热烈欢迎，并感谢政府积极回应商界诉求，迅速作出安排。

林健锋：只要人流畅旺资金流自然跟上

林健锋指出，「路通财通」，直航是打通人流的关键。香港与哈萨克开通直航后，商务旅客毋须再经第三地转折，单程可节省大量时间成本；旅客亦会因便利性增加出行意愿。经济层面上，物流、展会、金融服务均会受惠；旅游层面上，两地文化、教育、民间来往将明显升温。他强调，航班开通初期或需调节，但只要人流畅旺，货流、资金流自然跟上。长远而言，香港可成为中亚企业进入东南亚及大湾区的首选空中门户。

行政长官李家超率领来自香港和内地企业商贸代表团展开哈萨克斯坦访问行程。

李家超宣布，将于明年首季开通香港往哈萨克的直航航班。

港企发挥「超级联系人」优势开拓商机

林健锋表示，特首率领高层访问团出访哈萨克及乌兹别克，体现双方高度重视彼此关系。中亚市场潜力巨大，重要项目已找到起步点，生意只会越做越大。万事起头难，部分协议需时落实，但他相信只要踏出第一步，后续成果将逐步显现。

他又说，香港作为全球最大跨境财富管理中心，应善用国际金融及财富管理优势。中亚国家正推动数码化转型，对智慧城市、物流管理、金融科技需求迫切。香港企业可充当「超级联系人」及「超级增值人」，提供项目融资、法律顾问、技术方案及品牌营销。他鼓励多组织考察团，实地寻找可靠伙伴，并期望政府持续保持良好互动关系，将现有合作基础发扬光大，好的商机自然会找到好的伙伴。

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