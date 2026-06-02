特首访中亚｜香港往哈萨克直航明年首季开通 林健锋：有助香港成中亚企业首选空中门户
更新时间：15:06 2026-06-02 HKT
发布时间：15:06 2026-06-02 HKT
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行政长官李家超今日(2日)宣布，将于明年首季开通香港往哈萨克的直航航班。行政会议成员林健锋表示热烈欢迎，并感谢政府积极回应商界诉求，迅速作出安排。
林健锋：只要人流畅旺资金流自然跟上
林健锋指出，「路通财通」，直航是打通人流的关键。香港与哈萨克开通直航后，商务旅客毋须再经第三地转折，单程可节省大量时间成本；旅客亦会因便利性增加出行意愿。经济层面上，物流、展会、金融服务均会受惠；旅游层面上，两地文化、教育、民间来往将明显升温。他强调，航班开通初期或需调节，但只要人流畅旺，货流、资金流自然跟上。长远而言，香港可成为中亚企业进入东南亚及大湾区的首选空中门户。
港企发挥「超级联系人」优势开拓商机
林健锋表示，特首率领高层访问团出访哈萨克及乌兹别克，体现双方高度重视彼此关系。中亚市场潜力巨大，重要项目已找到起步点，生意只会越做越大。万事起头难，部分协议需时落实，但他相信只要踏出第一步，后续成果将逐步显现。
他又说，香港作为全球最大跨境财富管理中心，应善用国际金融及财富管理优势。中亚国家正推动数码化转型，对智慧城市、物流管理、金融科技需求迫切。香港企业可充当「超级联系人」及「超级增值人」，提供项目融资、法律顾问、技术方案及品牌营销。他鼓励多组织考察团，实地寻找可靠伙伴，并期望政府持续保持良好互动关系，将现有合作基础发扬光大，好的商机自然会找到好的伙伴。
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