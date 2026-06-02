审计报告揭码头管理不善 运输署：偏僻舖位拟设自提柜减空置

审计署最新一份审计报告，揭示运输署在规管及监察本港渡轮服务方面存在多项纰漏，包括有营办商旗下8艘专营渡轮的平均船龄高达63 年，由于零件停产及损耗严重，且有显著脱班问题，船队整体表现欠佳等。立法会帐目委员会今早（2日）就此召开聆讯。运输及物流局局长陈美宝表示，接纳审计署提出所有建议，包括运输署已检视现有机制，亦会就有关加强监管工作作出跟进，以掌握各营办商的表现，针对个别营办商逾期提交资料、实地调查的顾问公司迟交调查报告等问题，署方已更新内部指引，订明按时呈阅机制，要求人员在指明时间内跟进，适时向上级请示，运输署亦会加强监督顾问公司，务求按照署方要求完成调查。

郑泳舜：游客占六成收入 盼加强旅游体验

民建联郑泳舜表示，游客占了渡轮票务收入的六成，而现在票价不是太贵，又想保持竞争力，渡轮公司都有尝试与部分酒店联乘，推一些维港游服务，当局未来会如何与渡轮公司商讨，既可增加收入，又可加强旅游的体验。

陈美宝倡船公司灵活加班 助游客掌握资讯

陈美宝认为，渡轮营办商有很大的空间可去构思，如何吸引更多的游客，相信要透过灵活增加班次、电子方法令游客掌握资讯，都会有助进一步吸引更多游客来港。她续称，近月透过运输署协助下，专营巴士营办商推出开篷巴士，可在码头直接带旅客到不同地区的景点，相信未来署方可继续鼓励公交营办商，可一站式发放资讯配套，如坐船之后坐车等。

审计揭码头七店空置逾90天 议员促放宽用途

审计署亦发现码头管理不善，中环、湾仔及尖沙咀三个码头的50 间店舖中，有 7 间连续空置超过 90 天，郑泳舜关注当局如何处理空置问题。自由党梁进亦关注，为了增加非票务收入，当局会否考虑进一步放宽码头使用空间及用途，容许营办商开设更多商舖及出租场地，以作商业用途减低价格压力。

运输署署长谢咏谊表示，尖沙咀码头空置的店舖中，部分位置较为偏僻，署方已与营办商开会，看是否能在这些店铺设置自提柜，并在本月开始，要求营办商每月提交码头招租情况，包括每个铺的用途、租金水平等。

扩大码头商业范围 增天台观景层办活动

谢咏谊指出，署方已于去年增加中环七号码头及湾仔渡轮码头的商业特许范围，由原本的600多平方米加至800多平方米，湾仔渡轮码头的天台观景层，都新增了地方，让营办商举办不同的活动，署方未来会继续与营办商商讨如何增加范围。至于放宽使用条件，她表示，由去年至今都有与营办商探讨，如何加大活动数量、累计活动日数。

推动电子支付及「游客票」 鼓励营办商用不同方法推广

她亦提到，各渡轮营办商已安装了不同形式的电子支付，以方便旅客出行，同时增加了「游客票」，持票者可于发票当日起连续4日有效，营办商发现自推出「游客票」后，游客连续多天乘船有在网上「打卡」，认为所带出来的宣传效果，大于票务效果，故会鼓励营办商多做不同创新方法去推广。

工联会忧政府过度介入 应聚焦监管本职

工联会李广宇担心，若当局只靠营办商提交的报告作判断，未必能了解实际情况，或要派员到场巡查会增加了工作，又指营办商是承办了经营码头的项目，政府「跳得太深」帮他们想好怎样做生意，或会分散了署方的工作，应思考更多在如何去做好监管才是政府的主责。

记者：郭咏欣

