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官员「反驳成风」？李慧琼：个别官员表述或令人难受 已向政府反映

政情
更新时间：11:59 2026-06-02 HKT
发布时间：11:59 2026-06-02 HKT

本届政府重视行政主导。近期政圈有意见指，个别政府官员对议员不同意见「反驳成风」，构成政治压力，不利行政立法良性互动。立法会主席李慧琼今日（2日）与传媒茶聚期间提到，确实有个别官员表达方式或令议员难受，已向政府反映相关情况。她又笑言，官员回应议员提问时可以「熟书啲」 ，但认为总体而言政府都非常重视立法会意见。

李慧琼：行政立法关系是长期互动、磨合过程

李慧琼指，行政立法关系是一个长期互动、磨合、探索的过程，正如行政长官所言，政府官员与议员看事情角度不同很正常，但认为大家都是为香港整体利益出发。当然，议员发言的言辞也要负责任，要做足调研，方可更有说服力，未研究充足前不应随便发言。

立法会主席李慧琼。
立法会主席李慧琼。

《星岛》政情专栏「大棋盘」今日引述消息指，个别官员或存在「老奉」要议员支持政策的心态。李慧琼回应时证实，确有议员反映有某些官员表达方式「令佢有啲难受」，已向政府当局反映。

记者、摄影：林剑

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