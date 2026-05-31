Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超访哈萨克及乌兹别克 多名官员及逾70名商贸代表团随行

政情
更新时间：15:01 2026-05-31 HKT
发布时间：15:01 2026-05-31 HKT

行政长官李家超今早（31日）出发前往哈萨克和乌兹别克访问，率领本届政府规模最大的商贸代表团，加强香港与中亚地区在金融、贸易、基建、创新科技、绿色发展的交流合作，建立新的商贸通道，开拓新兴市场机遇。

30多位内地企业代表随行 涵工商、法律、创科等

今次代表团为本届政府规模最大、人数最多及涵盖企业范围最广的一次。成员包括40多位香港商贸与专业代表，以及约30位内地企业代表，涵盖工商、金融、法律、建筑工程、物流、创科、高端制造及汽车产业等多个领域。随团官员包括律政司副司长张国钧、商务及经济发展局局长丘应桦、财经事务及库务局局长许正宇、行政长官办公室主任叶文娟、创新科技及工业局副局长张曼莉等。

李家超将先访问哈萨克斯坦，随后于6月3日转往乌兹别克斯坦。李家超将于6月6日返抵香港。在他离港期间，将由政务司司长陈国基署理行政长官职务。

何力治表示，香港与整个中亚地区经贸往来不断增加，相信未来也有很多合作发展空间。政府新闻处
何力治表示，香港与整个中亚地区经贸往来不断增加，相信未来也有很多合作发展空间。政府新闻处

何力治：香港能助中亚企业上市、融资

「一带一路」专员何力治接受《政府新闻网》访问，表示香港与整个中亚地区的经贸往来近年不断增加，2025年商品贸易总额较2020年上升27%，相信行政长官李家超率团出访中亚国家哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，有助促进交流、拓展商机。

何力治又指，香港与中亚地区在多方面均有合作发展空间，包括中亚国家有丰富天然资源和矿产，香港作为国际金融中心，可协助它们上市、融资、发债。而在绿色发展方面，每个国家均有其碳中和目标，希望找寻合作伙伴，香港正可提供协助，加速当地达到碳中和的目标。

他相信，通过政府与政府对接，可打开一些大门，让政府与政府之间建立机制，加强沟通。此外，他认为枢纽对枢纽，希望香港可作为中亚国家进入亚洲、中国内地、粤港澳大湾区，甚至进入东南亚国家联盟的重要枢纽。相反，香港、大湾区企业进入中亚时，也可拣选哈萨克斯坦或乌兹别克斯坦。

最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
张德兰入行60年红馆开骚 获大量政商界及娱圈贵宾支持 左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍
张德兰入行60年红馆开骚 获大量政商界及娱圈贵宾支持 左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍
影视圈
16小时前
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
投资理财
9小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
16小时前
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
8小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
23小时前
01:00
中环街头分手情侣争执抢车 醉娃涉危驾等6宗罪被捕 男友同涉酒驾
突发
1小时前
陈司翰惊爆秘婚 疫情期间一切从简荣升人夫 公园行礼戏言「悭返笔」 现转行录有声书
陈司翰惊爆秘婚 疫情期间一切从简荣升人夫 公园行礼戏言「悭返笔」 现转行录有声书
影视圈
6小时前
无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮
无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮
时事热话
3小时前
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
社会
19小时前