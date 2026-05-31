李家超访哈萨克及乌兹别克 多名官员及逾70名商贸代表团随行

行政长官李家超今早（31日）出发前往哈萨克和乌兹别克访问，率领本届政府规模最大的商贸代表团，加强香港与中亚地区在金融、贸易、基建、创新科技、绿色发展的交流合作，建立新的商贸通道，开拓新兴市场机遇。

30多位内地企业代表随行 涵工商、法律、创科等

今次代表团为本届政府规模最大、人数最多及涵盖企业范围最广的一次。成员包括40多位香港商贸与专业代表，以及约30位内地企业代表，涵盖工商、金融、法律、建筑工程、物流、创科、高端制造及汽车产业等多个领域。随团官员包括律政司副司长张国钧、商务及经济发展局局长丘应桦、财经事务及库务局局长许正宇、行政长官办公室主任叶文娟、创新科技及工业局副局长张曼莉等。

李家超将先访问哈萨克斯坦，随后于6月3日转往乌兹别克斯坦。李家超将于6月6日返抵香港。在他离港期间，将由政务司司长陈国基署理行政长官职务。

何力治表示，香港与整个中亚地区经贸往来不断增加，相信未来也有很多合作发展空间。政府新闻处

何力治：香港能助中亚企业上市、融资

「一带一路」专员何力治接受《政府新闻网》访问，表示香港与整个中亚地区的经贸往来近年不断增加，2025年商品贸易总额较2020年上升27%，相信行政长官李家超率团出访中亚国家哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，有助促进交流、拓展商机。

何力治又指，香港与中亚地区在多方面均有合作发展空间，包括中亚国家有丰富天然资源和矿产，香港作为国际金融中心，可协助它们上市、融资、发债。而在绿色发展方面，每个国家均有其碳中和目标，希望找寻合作伙伴，香港正可提供协助，加速当地达到碳中和的目标。

他相信，通过政府与政府对接，可打开一些大门，让政府与政府之间建立机制，加强沟通。此外，他认为枢纽对枢纽，希望香港可作为中亚国家进入亚洲、中国内地、粤港澳大湾区，甚至进入东南亚国家联盟的重要枢纽。相反，香港、大湾区企业进入中亚时，也可拣选哈萨克斯坦或乌兹别克斯坦。