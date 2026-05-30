游艇自由行︱政府欢迎港澳游艇到大湾区9市准予免担保 海事处正与内地协调便利「北艇南下」

​港澳地区游艇到粤港澳大湾区内地九个城市自由行的规定，获得放宽。香港特区政府今日（30日）欢迎国务院的公布，同意对经粤港澳大湾区内地9市指定口岸暂时入出内地且仅限在粤港澳大湾区内地九市自由行的港澳游艇，实行免担保和临时船舶国籍登记政策。与此同时，海事处正积极与广东海事局协调「北艇南下」的便利措施。细节待确定后适时公布。

新政策下大幅减轻港澳游艇船主办理跨境手续时经济负担

运输及物流局发言人表示，粤港澳三地一直致力推动粤港澳游艇互访。就此，海事处、广东海事局和澳门海事及水务局三方成立的粤港澳游艇自由行工作小组一直积极磋商相关便利措施，以推动粤港澳游艇自由行系统的建设。新政策下的免担保措施将大幅减轻港澳游艇船主在办理跨境手续时的经济负担；临时船舶国籍登记措施容许港澳游艇在不影响原有船舶登记的情况下，获发内地临时船舶国籍证书，在大湾区内地九市水域可自由航行。

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发言人续说，海事处将继续与广东省相关部门及澳门海事及水务局保持紧密沟通，就「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施不断检视和优化，为本地游艇经济的发展构建一个健康、可持续且具竞争力的环境。