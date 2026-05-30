保安局常秘首率青年领袖参观大亚湾核电站 认识国家世界级核能科技

保安局常任秘书长廖李可期今日（30日）首次率领一众保安局青年领袖，前往深圳大亚湾核电站进行实地参观。作为向香港提供稳定能源的重要基建，大亚湾核电站所产生的电力中，有高达八成输往香港，满足了本港约四分之一的整体电力需求。

青年领袖亲身见识国家核能科技世界级先进水平

这项长期的电力供应安排对香港的环境与经济发展发挥着关键作用。大亚湾核电站将八成电力输港，相当于香港每年减少超过750万吨的二氧化碳排放，对香港空气质素同经济发展同样十分重要。

在参观过程中，参与的青年领袖有机会亲身见识到国家在核能科技领域所达致的世界级先进水平。同时，他们亦深入了解到核电站管理人员在日常运作中，始终坚守「安全第一」的严谨和专业态度。保安局表示，本次参观活动不仅让青年代表体验到难忘的学习旅程，更能引导他们从日常生活中的「一度电」出发，形容「今日嘅参观真系难忘又有意义」。

保安局常秘率领一众保安局青年领袖前往深圳大亚湾核电站实地参观。