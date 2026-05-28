大棋盘｜网约车牌照转风向 「低开」1万个 司机走向职业化？

广受关注的网约车规管，政府前日终公布最关键的牌照数目，现阶段限于1万个，比早前盛传的1.3万至1.5万个为少，政界亦觉得扑朔迷离。有议员分析可能要达致「势力均衡」效果，避免易放难收，因而谨慎起步。亦有人关注，网约车司机似乎有走向职业化趋势，「共享经济」已不再适用。

根据政府文件，现时网约车每日提供11.4万个车程，日后合法化后，局方假设由于牌照、保险等要求增加营运成本，网约车司机会比现时「勤力」，每人日均营运约6小时，每小时约完成两个行程，即1万辆网约车每天共可提供约12万个行程，与现时市民需求相若。

不过正如文件提到，网约车司机以兼职为主，现时6至7成司机每周工作少于20小时，即每日不足3小时，惟网约车合法化后，又如何确保1万辆网约车每日齐齐上线、司机开足6小时，难免令人担心推算数字过于乐观。

最大效果赶走一些「为乐趣」兼职司机

有熟悉业界的人士认为，当局假设网约车司机每日开工6小时，这近乎是全职工作，最大效果是赶走一些「为乐趣」、顺路过海、假期才开车赚外快的兼职司机，即上述每周工作少于20小时的司机；而现时实际上每日在街上行走的网约车，据估计约1.5万辆，政府将之纳入规管，并只发1万个牌照，反而有利的士生意，业界实在毋须担心「无咗个饼」。

不过网约车在香港兴起，本身是「共享经济」产物，若网约车走向全职化，与的士某些功能定位便可能重叠。实政圆桌议员庄豪锋认为，网约车合法化后，很大机会是走向职业化，司机要有一定开工时数及接单量才可继续，直言当法规和监管制度形成后，已非当初「共享经济」的原意。

网约车牌照数目终揭盅，「风向」亦几经转变，尤其是本月初政府提交附属法例修订建议，文件引述有意见认为最少1万个或1.5万个，当时政圈已盛传，牌照数目「1万起跳」是几可肯定，甚至倾向多发数千个，以确保市民叫车体验不会比现时差。

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曾传发1.3万个牌 建制料为减低反弹

直至前日文件出台前夕，有风声流传配额为1.3万个，但后来证实只是「低开」1万个，与外界预期颇有出入。运物局局长陈美宝昨日在立法会被问到为何「临时压低」数目，以及是否受到的士界压力，她说本港交通生态独特，综合考虑意见后决定，强调1万个起步是审慎稳妥，并会动态调整。

有议员认为，的士业在社会形象负面，单凭他们没有足够「牙力」令政府减少牌照数目，但站在势力均衡角度，总不可能令网约平台太过得势，不排除背后有些政治上的考量，先从保守数目做起，并不为过。亦有建制中人指，的士业是典型的利益固化藩篱，这源于的士牌垄断和成为私产，今次改革触动业界利益，以稳行先亦无可厚非，以减低反弹。

庄豪锋倡预留5000个配额 按实际情况迅速增发

庄豪锋亦形容政府做法谨慎，若按照运力比例推算，应需要约1.5万至1.8万个牌照，才能维持现时市场运力，相信局方刻意压低首阶段数目，希望有「走盏位」让市场慢慢调节，因网约车合法化后的实际影响，仍属未知之数。他建议保留机制弹性，例如掌握5000个配额，毋须每次重新经过附属法例程序，便可于实施首月或初期，视乎实际需求迅速增发牌照。

立法会交通事务委员会主席陈恒镔则指，网约车规管属新事物，政府目前缺乏实质的本地营运数据，故同意须审慎起步。他强调牌照数量「易放难收」，担心初期若发放过多牌照，会加重路面交通负荷，甚至业界恶性竞争。

聂风

