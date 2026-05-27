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立法会通过促以科技推动渔农业发展 议员倡酒店、餐厅、学校膳商采购本地渔农产品

政情
更新时间：18:01 2026-05-27 HKT
发布时间：18:01 2026-05-27 HKT

渔农界立法会议员陈博智今日（27日）在立法会大会，动议「对接国家《十五五规划纲要》，推动渔农业迈向高质量发展」议员议案，就香港渔农业的现代化转型提出三大方向。经修正的议案获在席议员过半数支持通过。

陈博智倡酒店、餐厅、学校膳商采购本地渔农产品

陈博智指出，香港应善用编制首份五年规划的契机，推动渔农业全面升级。他强调，香港拥有「政、产、学、研」独特优势，有条件成为大湾区农产品科技转化枢纽。他建议包括争取扩大港产食品进入内地市场的通关便利，实现「拼船出海」；建立基于区块链技术的全链条溯源系统，打击标签乱象；整合无人机巡检、海上物联网等技术，构建智慧海洋牧场监测体系；在三宝树湿地推广友善养殖系统，打造生态名片。

他亦关注本地渔农新品牌发展，期望政府积极联络酒店、连锁餐厅及学校午膳供应商，承诺采购一定比例经认证的本地产品，为新品牌建立稳定基础。同时推动禽畜水产绿色加工升级，建立冷链追溯示范链及中央厨房安全控制点，让「香港制造」在食品安全上领先大湾区。

梁进吁拆墙松绑 倡建多层家禽养殖大厦

饮食界、自由党梁进提出修正案，表示发展本地渔农产业日益重要，直接关系市民生活，支持政府在编制首份五年规划时大力度提升产能，促进食材供应、价格及品质稳定。他指自由党支持本地渔农业升级转型，加强与内地技术研发及病毒防疫合作，进一步提升产能，让本地农业发挥缓冲作用。

他亦指，推动本地种植与饲养有助减少长途运输，降低碳足迹。在土地资源有限下，应推动规模化生产。为减低禽流感风险，政府严控家禽导致本地活鸡供应不足，建议加快兴建多层家禽养殖大厦，恢复市场供应，让新鲜鸡价格重拾竞争力。他呼吁政府「拆墙松绑」接受新思维，建立透明可控的食物供应系统，让市民「食得安心、食得合理、食得有选择」。

陈凯欣提议「一船两用」结合捕捞与观光推动休闲渔业

选委界陈凯欣指，须按本港渔农业实际情况制订合理贴地的规划，确保政策落到实处。她认为发展休闲渔农业是重要方向，现代渔农业已走向多元融合，应推动「一二三产业融合」，构建持续增值产业链。

她以渔业为例，指出业界多年来争取「一船两用」模式——结合捕捞作业与海上观光。这不仅能为渔民增加额外收入，更可将百年渔港文化、渔家历史及本地捕捞物种包装为特色文旅资源。市民可亲身跟随渔船出海，体验渔民工作、认识本地渔种，让本地渔产品承载香港记忆，为产业增值开拓全新空间。

记者：梁珮旻

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