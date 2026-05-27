启德体育园︱启用至今办体育活动逾250日 参与人次近百万 政府：拟优化KPI 确保评核机制因时制宜

启德体育园开幕已一年有余，文化体育及旅游局局长罗淑佩今（27日）回复书面质询表示，启德体育园自去年3月正式启用以来，成功举办多项大型盛事，在推动体育发展和盛事经济方面的亮丽成绩有目共睹。启用仅9个月，启德主场馆已成功跻身全球大型场馆票务销量第三位及总收入第五位；在国际权威体育场馆数据平台「StadiumDB.com」举办的2025年度「最佳球场」评选中，主场馆于28个入围场馆中位列全球第八、亚洲第一；园区更荣获《时代杂志》评选为2026年「全球最佳胜地」之一，是名单中唯一入选的香港景点，可见园区过去一年举办的体育活动和娱乐盛事发挥互惠作用，透过联动效应成功打造园区为体育、休闲娱乐的新据点。

启德主场馆启用至今承办多场体育赛事 参与人数逾58.3万

罗淑佩表示，承接园区启用以来的良好势头，政府将继续与启德体育园有限公司携手推动体育盛事化、普及化、精英化、产业化和专业化，全方位推动体育发展。由去年3月至今年4月底，整个园区所举办的体育活动总日数已超过250天（不包括场地搭建及拆卸工程所需时间），累计参与人数逾97万人次，显示营运公司充分发挥场地效益。

启德体育园2025年3月1日启用以来，至2026年4月30日期间，启德主场馆承办了多场国际、区域性及全国体育赛事，包括两届香港国际七人榄球赛、三场中国香港足球代表队主场出战的亚洲杯外围赛、三场世界顶尖足球劲旅表演赛、第十五届全国运动会七人制橄榄球比赛等，累计总日数达19天（不包括场地搭建及拆卸工程所需时间），参与人数逾58.3万。

同一期间，启德体艺馆亦举办多项本地以至国际体育赛事及社区体育活动，包括两届世界桌球大奖赛、世界女排联赛香港、全球顶级电竞赛事《英雄联盟》韩国冠军联赛的决赛及总决赛、十五运会手球（男子）与击剑比赛、五场香港职业篮球队主场出战的全国男子篮球联赛等，累计总日数达96天（不包括场地搭建及拆卸工程所需时间），参与人数逾26.2万。

启德青年运动场及园区内其他室内外空间则于同期间举办多项足球、榄球、田径和保龄球赛事，包括由不同体育总会承办的比赛，如中国香港对斯里兰卡的榄球锦标赛、中国香港对马来西亚的国际女子足球友谊赛，及「HKGX 2025 IBF世界保龄球锦标赛」，累计总日数达138天（不包括场地搭建及拆卸工程所需时间），参与人数逾12.6万。

体育园首年营运属业务初始发展阶段 合约设有适应期安排

至于关键绩效指标（KPI），罗淑佩表示，体育园首年营运属于业务初始发展阶段，合约设有适应期安排，部分与园区使用情况相关的指标，包括各场地体育活动的举办日数及其总出席人次，将由第二个营运年度（即2027年3月31日完结的年度）起生效。按合约规定，启德主场馆、体艺馆（竞技场）、青年运动场及园区内其他场地举办体育活动的日数，于2027年3月31日完结的年度内，须分别达到40日、76日及69‍日，年度出席体育活动总人数为600,000。

相关指标是在2018年体育园兴建前订立，现时未完全切合场地实际情况，例如未计算草坪更换及场地搭拆工程时间，亦未顾及活动的体育重要性及经济效益等。文体旅局正检讨相关指标，以确保评核机制因时制宜。

启德体育园以市场化、自负盈亏模式经营 定位与政府场地不同

罗淑佩称，启德体育园以市场化、自负盈亏模式经营，定位与政府场地不同。由于各项设备均为世界级水平，对运作、保安及技术支援要求较高，因而涉及附加费。营运公司会与主办单位协商相关收费，并会总结经验，进一步理顺所需服务水平及人手以提升成本效益。

至于公众预订方面，园区室内康体设施收费参考了康文署及非牟利机构。目前羽毛球场及乒乓球场每小时收费分别为75元及50元，繁忙时段户外网球场每小时160元。过去一年多，超过68,000人次预订使用设施，体育课程录得逾19万小时社区运动时数，反映园区收费符合大众期望。

体育活动主办单位在启德体育园的场地预约上享有优先权。体育活动主办单位可在「任何时间」预约场地，而文化娱乐等非体育活动则限制在「举办前24个月内」方可预约，以便体育主办方更早锁定时段申办国际或区域性赛事。

「超越计划」承担额超标 预算资助总额近5200万元

体育资助方面，营运公司推行的「超越计划」总承担额为15.83亿元，分约20年执行。在首个营运年度，合约要求承担额为4,400万元，而实际已有46项体育活动获得支持，预算资助总额接近5,200万元，超出合约规定，目前没有处置任何差额的需要。资助活动涵盖亚洲杯外围赛、全港学界精英赛（包括手球、田径、篮球、足球等项目），及公众可免费参与的社区体育活动，如香港残奥日2025。下年度的合约要求承担额则为5,000万元。

政府监管职能方面，政府与营运公司成立的联合检视委员会在园区启用至今15个月内，已举行19次会议，负责督导体育发展、促进协同效应，并针对日常以及大型活动期间的安全部署、人群管理和突发事故处理等制订预案。每次举办大型活动时，文体旅局和相关政府部门与营运公司和主办单位在工作层面举行最少两至三次协调会议，以确保运作畅顺。