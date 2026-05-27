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法律科技丨议员倡建大湾区法律AI大模型 律政司：需三地共研、克服算力和数据挑战

政情
更新时间：15:27 2026-05-27 HKT
发布时间：15:27 2026-05-27 HKT

选委界立法会议员吴英鹏今日（27日）在立法会提出口头质询，关注政府会否因应大湾区「一国、两制、三法域」的特殊状况，牵头构建大湾区法律行业的人工智能基座大模型，并推动三地法律数据库互通及算力资源共享。律政司副司长张国钧回应时表示，构建大湾区大模型需要粤港澳三地共同研究，并指出过程中必须克服算力资源及跨境数据治理等两大挑战。

确保数据安全、防范跨境风险及保障保密权是重要考量

张国钧解释，建立可靠的法律大模型需要庞大算力、数据库及事实核对技术，涉及庞大资源；同时，大湾区内法规各异，法律工作涉敏感商业及个人资料，如何确保数据安全、防范跨境风险及保障保密权将是重要考量。

律政司副司长张国钧回应时表示，构建大湾区大模型需要粤港澳三地共同研究，并指出过程中必须克服算力资源及跨境数据治理等两大挑战。资料图片
律政司副司长张国钧回应时表示，构建大湾区大模型需要粤港澳三地共同研究，并指出过程中必须克服算力资源及跨境数据治理等两大挑战。资料图片

在完善法规方面，他指律政司今年首季已成立跨部门小组，检视现有法律能否配合AI发展；本港三所法学院亦已将法律科技及AI项目纳入学位课程，以提升准律师的科技素养。

吴英鹏关注政府会否牵头构建大湾区法律行业的人工智能基座大模型。资料图片
吴英鹏关注政府会否牵头构建大湾区法律行业的人工智能基座大模型。资料图片

吴英鹏在追问时提及，国家最高人民法院已于2024年发布法律大模型，询问政府内部目前试用AI文书辅助应用程式，如「港文通」及「港法通」的成效，以及未来会否推广至全港法律界。

张国钧回应指，政府各部门及律政司内部正积极试用相关AI工具，目前属前期测试阶段。律政司会定时收集前线同事的反馈以作优化，确保工具切合本地普通法市场的需求。他透露，律政司正积极研究新的政策措施，鼓励法律业界未来更广泛地应用合适的法律科技工具，以提升整体竞争力。

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