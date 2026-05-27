法律科技丨议员倡建大湾区法律AI大模型 律政司：需三地共研、克服算力和数据挑战
更新时间：15:27 2026-05-27 HKT
发布时间：15:27 2026-05-27 HKT
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选委界立法会议员吴英鹏今日（27日）在立法会提出口头质询，关注政府会否因应大湾区「一国、两制、三法域」的特殊状况，牵头构建大湾区法律行业的人工智能基座大模型，并推动三地法律数据库互通及算力资源共享。律政司副司长张国钧回应时表示，构建大湾区大模型需要粤港澳三地共同研究，并指出过程中必须克服算力资源及跨境数据治理等两大挑战。
确保数据安全、防范跨境风险及保障保密权是重要考量
张国钧解释，建立可靠的法律大模型需要庞大算力、数据库及事实核对技术，涉及庞大资源；同时，大湾区内法规各异，法律工作涉敏感商业及个人资料，如何确保数据安全、防范跨境风险及保障保密权将是重要考量。
在完善法规方面，他指律政司今年首季已成立跨部门小组，检视现有法律能否配合AI发展；本港三所法学院亦已将法律科技及AI项目纳入学位课程，以提升准律师的科技素养。
吴英鹏在追问时提及，国家最高人民法院已于2024年发布法律大模型，询问政府内部目前试用AI文书辅助应用程式，如「港文通」及「港法通」的成效，以及未来会否推广至全港法律界。
张国钧回应指，政府各部门及律政司内部正积极试用相关AI工具，目前属前期测试阶段。律政司会定时收集前线同事的反馈以作优化，确保工具切合本地普通法市场的需求。他透露，律政司正积极研究新的政策措施，鼓励法律业界未来更广泛地应用合适的法律科技工具，以提升整体竞争力。
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