推动家族办公室参与慈善事务 财库局：香港有条件成慈善枢纽

就推动家族办公室推行惠泽弱势社群的项目，有议员关注政府有否具体措施，推动家族办公室和企业参与慈善事业。署理财经事务及库务局局长陈浩濂回应，政府将持续推出有利家族办公室发展的相关政策，包括慈善事务，以巩固香港作为全球家族办公室枢纽的地位。他举例指，早前已宣布优化「资产及财富管理中心」，并成立「财富传承学院」，推广相关的慈善事业，让香港的慈善事业能与家族办公室的财富管理产生协同效应。

陈文宜倡容许新资本投资者入境计划 部分资金投入慈善产业

社福界议员陈文宜追问，新资本投资者入境计划里3000万的投资额中10%需放回政府指定的投资组合，是否可以容许10%或20%支持本地的慈善事业。陈浩濂指新资本投资者入境计划的目的及政策原意是吸引资金来港推动相关产业发展，包括金融服务业的发展，而3000万的投资额中有10%要投到香港本地有策略性的、具经济效益的项目，所以现时计划主要是推动香港经济发展为政策目的。当局会继续听取不同意见，考虑计划往后的前景及优化。

陈浩濂：香港绝对有条件成为慈善业务枢纽

陈浩濂表示，家族办公室的业务发展的很快，有更多资金在香港落户，同时家族办公室对慈善事业都是很看重，认为香港绝对有条件成为一个慈善业务的枢纽。香港财富传承学院在4月份特意选址在石排湾村的综合青少年服务中心举办年度董事会，体现了学院连同家族办公室有关董事及咨询委员会的成员都是希望透过这个平台去更加认识本地不同的慈善项目。

他又指，税务局在处理豁免缴税申请时，会参照有关普通法的案例去决定某个团体的宗旨在法律意义上是否属慈善用途及该团体是不是为公众利益而成立。慈善用途一般分为4个类别，救助贫困、促进教育、推广宗教、及除上述类别及其他有益于社会而具这个慈善性质的宗旨。当局会继续听取意见，已成立一个税务政策的咨询委员会，他们会继续广纳意见去检视现行的税务条例的优化及与时并进空间。