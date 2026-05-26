网约车｜政府拟发1万个牌照 平台筹备需时 明年8月起必须领牌

运输及物流局5月中向立法会提交网约车规管附属法例修订建议详情，并于今日（26日）向立法会提交网约车服务的规管细节，明确提出现阶段发出1万个网约车牌照，当局形容此为审慎稳妥合适做法。立法会交通事务委员会主席、民建联陈恒镔透露，政府初步建议将上限订为1万辆，较早前业界讨论的1.5万辆为低，形容是较稳妥的起步点，能让政府在推动网约车政策时更稳健、有充足时间掌握实际运作情况，并在各方之间取得平衡。

1万辆网约车每天可合共提供约12万个行程

运物局建议，现阶段以1万为车辆许可证数目上限，并由署长藉宪报公告指明此上限。假设每名网约车司机平均每天营运约6小时，每小时可完成两个行程，即每名司机每天平均可完成12个行程，那1万辆网约车每天可合共提供约12万个行程，与现时市民每天对网约车服务的需求相若。当局相信，现阶段将网约车数量上限订于1万辆是一个审慎稳妥和合适的做法，既可让乘客现时的乘车体验大致不变，亦平衡道路资源和公共交通生态方面的考虑，让网约车规管制度得以平稳落地。

网约车车辆须于前后挡风玻璃展示「车辆证明书」

当局亦指，《规例》订明，正在提供网约车载客服务的网约车车辆，须按署长指明的位置及方式展示网约车车辆证明书（「车辆证明书」）。如某人驾驶网约车提供网约车载客服务，但没有按规定展示车辆证明书，即属犯罪，一经定罪，可被判处第2级罚款（5,000 元）及监禁6个月。按照局方初步构思，有关车辆证明书会是一个明显的标识，并须于车辆前后方的挡风玻璃展示，以便执法人员和市民不论位于车辆前方或后方，均能清晰看见有关标识。

大部分网约车服务规管制度相关法律条文8.3生效

运物局表示，待立法会完成审议《规例》、《第 374B 章修订规例》 和两项公告后，与网约车服务规管制度相关的大部分法律条文，将于8月3日开始生效，以容让当局随即开展各项工作。这些工作包括在今年第三季邀请有兴趣的平台公司申请网约车服务牌照，并同步推出的士和网约车合并驾驶测验，以及于第四季邀请车辆许可证和驾驶许可证的申请， 并陆续公布申请结果和发出许可证。

11月底起陆续批出牌照 明年8.22起平台无牌经营即违法

当局预计，最早于今年11月底起陆续批出网约车服务牌照，以便让持牌平台开展筹备工作，包括招募持有车辆许可证和驾驶许可证的车主兼司机于平台进行登记，并进行认证。届时，将会陆续开始有平台、车辆和司机三方均领有合法牌证的网约车服务提供予乘客。而运输署亦会随即开始监察持牌平台的筹备工作和营运情况，并要求持牌平台提供各项营运数据，以确保其营运符合牌照条件的各项要求。

考虑到各网约车平台情况有别，亦可能有从未在港提供服务的平台加入市场，当局建议在2027年8月22日开始实施余下的法律条文。换言之，各平台在今年陆续获发网约车服务牌照后，最多有大约9个月的时间筹备系统和招募合规车主兼司机，以达至合理的营运规模。届时（2027年8月22日起），经营网约车平台必须领有有效牌照，而持牌平台亦须全面落实尽职审查，确保旗下提供网约车载客服务的车辆和司机均领有许可证。

车辆许可证$1560(一年)；驾驶许可证$410(五年)

当局建议就网约车服务牌照收取每年120万元的牌照费用，有关费用稍高于收回成本水平。综合考虑服务成本、网约车行业营运环境及相关持牌人的负担能力，相信有关金额属合适水平。

至于车辆许可证和驾驶许可证方面，据悉当局建议按全数收回成本原则厘定有关收费：发出一张有效期不超过12个月的车辆许可证的费用为1,560元，而发出一张有效期为五年的驾驶许可证的费用为410元。相关收入将取决于发出的网约车服务牌照、车辆许可证和驾驶许可证的数目。

陈恒镔：1万辆是较稳妥起步点

陈恒镔提到，交通事务委员会收到文件后，会建议尽快成立法案委员会，详细审议有关条例；日后若需修改上限，将透过附属法例再提交立法会处理，强调可体现对立法会程序的尊重，亦兼顾社会各界意见。

他表示，政府将采用「动态评估」模式，持续监察网约车的营运数据，指目前每日网约车车程约为11万宗；若1万辆网约车合法营运，假设每名司机每日行驶6小时、每小时完成两程，则每日可应付约12万程，初步足以应付需求。

平台筹备及上线需时 料明年中才有1万牌照全面运作

陈恒镔表示，平台筹备及上线需时，即使今年开始发牌，预计年底才陆续有司机上线，或需到明年中才真正有1个万牌照全面运作，相信届时政府已掌握实际运作数据，可按实际情况增减牌照数量，再交回立法会处理。

他强调，政府既要顾及的士运作情况，亦要照顾市民乘车需求，希望透过这1万辆网约车补充的士运力，纾缓市民出行困难，强调若一次过发出大量牌照，可能影响的士业界生态及路面交通，因此起步阶段将上限设于1万，是较为审慎的做法。

对于网约车平台Uber早前提出，只发1.5万个牌或致车资大幅上升。陈恒镔表示，政府综合议会、平台、业界及自身渠道收集意见后才作出决定，对数量定1万个表示尊重，强调立法会推动任何新政策须以稳妥为根基，若一下子批出过多牌照，或影响的士业界及生态，甚至加剧路面负担，这些都是不希望见到的情况。

政府早前引意见提发1.5万个牌照

政府早前向立法会提交文件，引述有意见指出，网约车服务的需求会随着经济发展和游客增长而增加，而参考其他地区的经验，网约车的数目往往是的士的数倍 ，因而认为政府应发出多于现时的士数目（约1.8 万辆）的车辆许可证。也有意见认为香港情况独特，不应照搬其他地方的经验，应采取更审慎的态度，有一些声音主张应发出至少1万个车辆许可证，亦有意见认为可发出多于此数、但不多于的士数目的车辆许可证（例如约1.5万个）。

政府在文件中列明，社会舆论普遍要求政府在厘定网约车数量上限时，应充分考虑市民需求和乘车体验，若只发出数千个车辆许可证，将不能满足乘客对网约车的需求和维持现时的乘车体验。

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记者：黄子龙