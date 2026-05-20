部门首长责任制｜政府厘清常秘受查范围 田北辰表欢迎惟忧条文字眼惹争议

政府今日（20日）向立法会提交「行政责任两级调查机制」相关文件。实政圆桌召集人田北辰对当局回应诉求表示欢迎。但他指出，文件与规例中有关受查人士作供的字眼存在差异及含糊之处，质疑受查人若拒绝合作是否属违法。他忧虑相关文字漏洞日后或引发司法覆核，促请当局在立法时厘清。

成功争取以正式文件确立常秘纳受查范围

田北辰指，政府于4月中推出关于「部门首长责任制」文件时，未有将最高级别的公务员，即常任秘书长纳入受查范围，引起社会及其质疑。当局其后虽以信件形式通知立法会，表明常秘亦会纳入「行政责任两级调查机制」之中，但实政圆桌认为，政策文件是政府与立法会沟通最重要桥梁，重大转变不能仅以信件草草了事，故要求当局必须以正式书面文件交代。田北辰表示，政府今日向立法会提交了参考资料摘要，在内文及条文均清晰列明相关安排，正式回应了其诉求，他对此转变表示赞赏。

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中英条文字眼不一 质疑受查人可否拒绝作供

然而，田北辰对调查程序中关于「陈述与申述」的部分表达关注，并指出文件内文与规例条文的字眼存在不一致。他引述文件内文指，相关人士「应按」（should）调查小组要求作陈述；但规例条文却写为「可」（may）作陈述。他质疑相关中英文版本及不同表达方式的意思是否一致，并关注这是否意味著相关人士有权拒绝作出陈述。

此外，文件列明调查小组获赋权履行调查职能，包括要求任何人士交出或让小组取览相关资料、提供解释、面见并回答问题等。田北辰质疑，若被要求的人士拒绝小组的要求，是否会构成违法。田北辰强调，虽然这些差异看似是「文字游戏」，但在过往涉及政府的司法覆核案件中，往往就是源于这类字眼上争议。