法律业界反映香港仲裁案件数量不足 陈曼琪倡吸海内外国际商事仲裁机构落户香港

选委界议员陈曼琪今天（20日）在立法会会议上，向律政司司长林定国提出跟进口头质询，询问如何整合香港现有法律及争议解决资源，加强发展争议解决服务。

她反映法律业界意见，指很多律师都希望拓展仲裁业务，但现时香港仲裁案件数量不够，很多律师望门轻叹。她认为香港国际商事仲裁服务需要产业化，香港可以透过吸引海内外的国际商事仲裁机构落户香港，以倍数式增加在港的仲裁案件，让香港法律界能够开拓仲裁业务。内地仲裁法明确支持内地仲裁机构到境外设立分支机构。

陈曼琪质询特区政府有否计划推广吸引内地仲裁机构落户香港，同时向企业增加宣传港资港仲裁的适用性，从而让香港法律界可以透过此等内地仲裁机构，增加仲裁业务，亦同时协助内地企业出海遇到纠纷时依法维权。

林定国指出欢迎任何境外仲裁机构来港，并鼓励法律界主动积极，加入内地仲裁员名册及多深入交流。

