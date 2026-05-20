Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法律业界反映香港仲裁案件数量不足 陈曼琪倡吸海内外国际商事仲裁机构落户香港

政情
更新时间：18:11 2026-05-20 HKT
发布时间：18:11 2026-05-20 HKT

选委界议员陈曼琪今天（20日）在立法会会议上，向律政司司长林定国提出跟进口头质询，询问如何整合香港现有法律及争议解决资源，加强发展争议解决服务。

她反映法律业界意见，指很多律师都希望拓展仲裁业务，但现时香港仲裁案件数量不够，很多律师望门轻叹。她认为香港国际商事仲裁服务需要产业化，香港可以透过吸引海内外的国际商事仲裁机构落户香港，以倍数式增加在港的仲裁案件，让香港法律界能够开拓仲裁业务。内地仲裁法明确支持内地仲裁机构到境外设立分支机构。

陈曼琪质询特区政府有否计划推广吸引内地仲裁机构落户香港，同时向企业增加宣传港资港仲裁的适用性，从而让香港法律界可以透过此等内地仲裁机构，增加仲裁业务，亦同时协助内地企业出海遇到纠纷时依法维权。

林定国指出欢迎任何境外仲裁机构来港，并鼓励法律界主动积极，加入内地仲裁员名册及多深入交流。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
生活百科
6小时前
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
时事热话
8小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
23小时前
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
23小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
4小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
2026-05-19 17:45 HKT
我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手
我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手
好人好事
7小时前
《九龙城寨之终章》尖东封街开拍 刘俊谦「信一」升呢担大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨独家
01:45
《九龙城寨之终章》尖东封街开拍 刘俊谦「信一」升呢担大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨独家
影视圈
5小时前
富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐
富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐
影视圈
9小时前
越南23岁千万粉丝女网红宣布确诊血癌 泪诉不烟不酒但两习惯拖垮身体
即时国际
9小时前