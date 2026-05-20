行政长官下月率团出访中亚地区  中总冀拓展更多经贸框架 促成项目对接

行政长官李家超昨（19日）宣布，将于下月初率领代表团出访哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，其间会与两国政府高层官员会面。香港中华总商会对此表示欢迎及支持。

全国政协常委、中总会长蔡冠深指出，面对环球政经新格局变化，香港与中亚地区将迎来更广泛合作新机遇。中亚资源丰富，香港则具备资本自由流动、健全法治及国际仲裁等制度优势，同时亦是联通内地与东盟市场的重要枢纽。双方合作空间广阔。

蔡冠深期望此行能拓展更多经贸框架、促成项目对接，让香港专业服务参与中亚大型基建项目。

中总将继续与特区政府携手，透过商务配对、专题研讨及高层互访，支援中亚企业在港顺利落地，同时助力内地企业稳步出海。

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