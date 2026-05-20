Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

行政长官下月率团出访中亚地区  中总冀拓展更多经贸框架 促成项目对接

政情
更新时间：12:04 2026-05-20 HKT
发布时间：12:04 2026-05-20 HKT

行政长官李家超昨（19日）宣布，将于下月初率领代表团出访哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，其间会与两国政府高层官员会面。香港中华总商会对此表示欢迎及支持。

全国政协常委、中总会长蔡冠深指出，面对环球政经新格局变化，香港与中亚地区将迎来更广泛合作新机遇。中亚资源丰富，香港则具备资本自由流动、健全法治及国际仲裁等制度优势，同时亦是联通内地与东盟市场的重要枢纽。双方合作空间广阔。

蔡冠深期望此行能拓展更多经贸框架、促成项目对接，让香港专业服务参与中亚大型基建项目。

中总将继续与特区政府携手，透过商务配对、专题研讨及高层互访，支援中亚企业在港顺利落地，同时助力内地企业稳步出海。

相关新闻：

李家超6月率高级别商贸团出访哈萨克及乌兹别克 包括内地企业 提三大目的

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曼谷一间酒吧外国游客座无虚席。 美联社
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
17小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
17小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
2026-05-19 10:00 HKT
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
影视圈
23小时前
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
时事热话
17小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
19小时前
六合彩︱头奖3900万搅珠结果出炉 即睇幸福儿系咪你！
社会
15小时前
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
影视圈
15小时前
2025日本五一黄金周，成田机场航厦挤满旅客。 路透社
游日注意｜出国税加价变3000日圆 7月1日起实施
即时国际
14小时前
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年联赛封王。美联社
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年联赛封王
足球世界
4小时前