公务员加薪｜薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%

影响公务员加薪的薪酬趋势调查结果揭盅。按惯例，政府会从各薪金级别的「薪酬趋势总指标」减去相关薪金级别的公务员递增薪额开支，以得出「薪酬趋势净指标」。公务员事务局局长杨何蓓茵今（28日）公布2026年薪酬趋势调查初步结果。

薪酬趋势净指标：高层4.12%、中层2.64%、低层1.17%

杨何蓓茵表示，按调查结果计算所得的薪酬趋势净指标，绝非政府本年度的公务员加薪建议；待行政会议按现行机制考虑六大因素，当局才会向职方提出薪酬调整方案。2026年度薪酬趋势调查已完成，调查结果如实反映参加公司过去一年的实际变动。今年净指标初步结果分别为：高层4.12%、中层2.64%、低层1.17%。

杨续指，未来一星期，政府将与公务员职方代表会面，了解他们对薪酬调整的要求及对公务员士气的看法。随后将向行政会议全面汇报六大因素的分析及相关数据，行政会议将作出平衡及合适的决定。

杨指，在行政长官带领下，政府将继续积极有为，推动提振经济与改善民生的措施，并致力提升公务员效率与管治效能，包括更新公务员守则、建立全政府动员机制，以及推行赏罚分明的制度，巩固公务员以民为本、勇于担当、尽忠职守的服务文化。

六级评核中获第四至第六级的员工不应获增薪点

针对社会上有人认为公务员不论表现每年自动获得增薪点的意见，杨澄清，公务员的增薪点必须与工作表现直接挂钩，只有表现令人满意的公务员才会获得增薪点。在六级评核中获第四至第六级的员工不应获得增薪点。

此外，政府将于今年10月1日起在各部门推行「公务员评核制度优化计划」第一期，要求各级评核人员按照常态分布如实评核下属的工作表现，建立更严谨的评核与奖惩制度。工作表现欠佳者将被有效识别，表现优秀者将获更高评级。这将有助部门在晋升、培训等人事管理上做得更到位。

她强调，提升公务员效率的努力将持续，务求公务员精益求精，急市民所急，更好回应社会期望。

按现有机制处理表现不佳公务员 薪酬要与私营机构有可比性

对于少数表现不理想或行为不当的公务员，杨何蓓茵强调，最佳做法是按现有机制有效处理。她指政府一直优化相关机制，当中2023年优化了处理长期工作表现不佳公务员的机制，2023至2025年间不断完善纪律机制，简化繁复程序，提升效率。此外，政府刚通知各部门，将推行公务员评核制度优化计划第一期。这些措施均显示政府严肃处理工作表现欠佳或行为有问题的公务员。她相信，对公众最好的交代，就是切实运用这些做法，有效处理有问题的同事。

问及公务员整体流失率虽呈下降趋势，但公务员内部经常提到「十个煲得九个盖」，即9个人要做10个人的工作的情况，今次调整能否有效提升公务员士气和留住人才。杨何蓓茵强调，公务员薪酬政策旨在维持具吸引力的薪酬水平，以吸引及挽留人才加入或留在公务员队伍，同时保持与私营机构的相当可比性，确保公务员工作具市场竞争力，政府会在平衡各项因素下尽量达至政策目标，否则也非市民之福。

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薪酬趋势指标具参考意义 行会将综合平衡六大因素

杨何蓓茵表示，薪酬趋势调查得出的净指标只是调整机制的六大因素之一，行会不会仅凭此指标作最终决定。她强调，行政会议会综合平衡多项同等重要的因素，包括物价变动、政府财政状况及香港经济状况等，从而作出合适决定。她重申该指标绝对有其意义，是行会参考私营机构薪酬调整幅度的重要元素，缺乏此参考会令考虑不够全面。

宏福苑听证会进行中 将按独立委员会结果跟进

针对传媒关注的宏福苑事件，杨何蓓茵指出相关的听证会目前正在进行中，相信独立委员会最终会得出一个公正的结果，当局将会根据独立委员会的调查结果，再去进行相关的跟进工作。

评核指导性分布按整体职系计算 局方将监察部门首长评分

对于公务员评核制度优化计划第一期引入的常态分布评级，杨何蓓茵解释，评级的指导性分布是根据「整个职系」来计算。她表示公务员事务局会在部门首长完成评核后进行监察。若发现有改善空间，局方会与相关部门首长及其隶属的决策局进行讨论。她强调对部门首长有信心，相信他们不会对团队可改善之处放任不管。

绝大部分公务员尽忠职守 表现欠佳者将加强培训辅导

被问及中高层与普通公务员划一加薪会否影响社会观感，杨何蓓茵强调，绝大部份的公务员都是专业、高效且尽忠职守地服务社会。她承认有部分不同层级的公务员表现不够理想，但政府会利用现有有效的机制去处理这些事件。针对能力有欠缺的员工，当局会透过培训、辅导等人事管理措施帮助他们进步；若发现有问题的地方，当局必定会作出处置。

记者：黄子龙

摄影：何健勇