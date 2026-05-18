30名卸任议员豪派940万奖金 田北辰质疑用公帑派花红：酌情奖励应自掏腰包

立法会换届后，39位未连任议员在离任前如何运用公帑发放奖金及花红受关注。今日有传媒报道指，多达30名卸任议员合共向157名议助发放约940万元的奖金或花红，其中选委界前议员马逢国向其助理、现卷入风化案的施骏兴发放26.4万元奖金，相当于6个月薪金。实政圆桌召集人、前立法会议员田北辰今早（18日）在电台节目中表示，在现有合约及约满酬金制度下，再动用公帑派发额外花红做法「奇怪」，强调若属酌情发放，议员应自掏腰包。

田北辰：用公帑派花红我就唔系几想

田北辰是少数没有用公帑发放花红的议员之一，他透露其团队大部分员工均交由接班人庄豪锋继续聘用。他坦言对动用公帑尤其敏感，「我自己公司、私人嘅各方面就一回事。但系用公帑呢，我自己就唔系几想」。他指出，其办事处职员均以合约形式受聘，合约期满后会发放约满酬金，续约时亦会重新商议薪酬。

田北辰强调，合约期间职员的薪酬会跟随公务员加薪幅度调整，待遇已较私人市场优厚。在已有约满酬金的情况下，他认为长期服务金或额外奖金的性质已被抵销，因此对有议员以公帑发放相关款项感到奇怪。

批年资浅获巨额花红属离谱

对于有报道指不同议员派发花红的准则各异，田北辰认为需视乎具体程度而定。他举例指出，若职员在办事处工作逾二十年，获发约二十万元的奖金尚算合理；但若只有数年年资却同样获发二十万元，情况则属「离谱」。他重申，即使是自己经营的私人公司，面对不断续约且待遇优厚的员工，亦不会在离职时额外派发奖金，更何况相关款项涉及公帑。

被问到应如何规限议员发放奖金的安排，田北辰建议必须回归合约精神。他认为，若员工的雇佣合约中已清晰订明离职时会获发相关款项，外界必须尊重合约；但若合约未有订明，纯粹属于议员的个人酌情决定，便不应动用公帑。他强调，议员若希望酌情奖励员工，应以私人资金支付相关款项，以顾及市民对妥善运用公帑的观感。