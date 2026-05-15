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立法会对接国家「十五五」规划小组完成初步报告 已办90场咨询会收逾400份意见书

政情
更新时间：15:20 2026-05-15 HKT
发布时间：15:20 2026-05-15 HKT

立法会「主动对接国家『十五五』规划工作小组委员会」今日（15日）举行第二次会议，委员会主席吴秋北表示，六个专题组已完成初步报告，并在短时间内广泛咨询逾4,000人次，形容进展良好，达到「问计于业界」及汇集民智的预期效果。

六专题组已初步完成专题报告

吴秋北指出，自4月24日首次会议后，各专题组在三周内均取得良好进展，六个专题组已初步完成专题报告。

举行约90场咨询会 收集逾400份意见书

吴秋北称，立法会议员在过程中「总动员」参与，除建言献策，更在短时间内有系统地广泛接触各界，合共举行约90场咨询会，接触超过4,000人次，并收集到400多份意见书。他肯定立法会议员高效务实的作风及秘书处的支援。

他续指，政府现正加速编制香港首份五年规划，工作小组委员会将继续与政府紧密沟通，并会将各专题组报告整合，形成涵盖所有指定范畴的整体报告后提交政府参考。报告中的意见资料，将会融入到政府稍后推出的咨询文件中。

记者：梁珮旻

 

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