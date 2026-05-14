经民联倡打造香港成「资金安全港」  吁回调IPO认购股份比例至10%  简化流程拓上市渠道

经民联今日（14日）就「打造香港成为国际资金『安全集聚港』」提出多项建议。经民联指，面对环球局势不稳，香港凭借金融自由、法治优良及政治稳定三大优势，正吸引大量国际资金流入，建议当局应主动出击，倡拓上市渠道、发展债券市场、拓展离岸人民币市场、及协助内地企业「出海」等多方面入手，吸纳国际避险资金，巩固国际金融中心地位。

吴永嘉：拥三大优势成资金避风港

经民联党魁、立法会议员吴永嘉表示，中东地缘政治局势持续不稳，全球正进入更加不确定的阶段。他认为，能同时满足金融自由、法治优良、政治稳定三大条件的国际金融中心仅有香港，这是国际资金选择香港，而非新加坡或欧美金融中心的主要原因。

吴永嘉建议，香港应采取更积极措施，主动对接国家「十五五」规划，针对股市、债市、理财家族办公室三方面推出措施，积极吸纳国际避险资金。同时，应从吸引外资、协助内地企业「出海」及开拓新兴市场三方面入手，大力吸引企业落户。

梁美芬吁回调IPO 认购股份比例至10%

经民联副主席、立法会议员梁美芬指出，数据显示中东主权基金在港股首次公开招股（IPO）的参与度显著提升，证明香港对中东资金的吸引力。

梁美芬指出，港交所于2025年8月将首次公开招股的认购股份比例由10%降至5%，并引入新的发行机制，虽给予发行人更大弹性，却可能削弱散户参与机会。该机制或导致发行过度依赖机构投资者，令散户的中签率在长期内偏低，损害股票市场的普及性与普罗大众的投资者利益。她建议当局重新审视并调高IPO的本地公开认购比例，提供更多机会予散户参与，并鼓励不同投资者公平参与。

陈祖恒倡拓上市渠道 黄永威吁扩展离岸人民币市场

经民联副主席、立法会议员陈祖恒则指，目前有约500间公司正排队等待上市，但市场每年处理量仅约80宗，存在明显差距。他建议，应将放宽未盈利生物科技公司上市的经验，扩展至其他有潜力的传统及新兴产业，并透过简化流程、减免费用等方式，降低中小企上市门槛，同时加强在新兴市场的推广。

在吸引避险产品方面，经民联、工业界立法会议员黄永威建议，香港可提供伊斯兰债券、人民币、黄金及数字资产等多元化产品。他倡议大力发展债券市场，例如推出新资助计划，鼓励更多来自东盟、中东等地的外国企业来港发债，并研究将债券证券化，降低投资者入场门槛。

就离岸人民币市场，黄永威建议将香港由「结算通道」升级为「定价中心」。他提议为市场发展订下更清晰的路线图，争取中央扩大人民币资金池，并增加人民币计价的股票产品选择。

助内企「走出去」 开拓新兴市场

经民联、商界立法会议员林伟全建议，香港应利用「一国两制」优势，打造「供应链控制塔」，并建立「全球供应链服务集聚区」，吸引外资经本港进入内地。

经民联、工程界立法会议员卜国明则建议，设立「紧急出海补贴」及「全方位增值服务平台」，鼓励内地企业以香港为「出海」平台，并与内地相关部门建立高层次协作，联手为内地企业提供深度的「走出去」服务。

记者、摄影：李健威