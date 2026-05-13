立法会通过「全面提升香港国际航运中心竞争力」议案 政府推四大策略应对

立法会商界（第二）姚祖辉今日（13日）在立法会大会提出「全面提升香港国际航运中心竞争力」议员议案，运输及物流局局长陈美宝回应指，政府将聚焦大湾区协作、科技、绿色燃料及高增值服务四大策略，以巩固本港航运枢纽地位。议案获在席过半数议员赞成，经修正的议案亦获得通过。

逾6,000企业登记使用港口社区系统

陈美宝指出，香港港口凭借自由港、清关快及效率高等优势，续任关键中转枢纽。2025年远洋货柜船在港平均停留时间仅1.03天，远低于全球主要港口。政府正深化「铁海陆江」联运体系，提升内陆货物经香港出口的效率。透过与深圳盐田港的错位互补，两港协作能达致互惠共赢。政府亦积极建立「伙伴港口」关系，已与智利圣安东尼奥港、大连港及广西港合作，扩大香港的国际网络。

在数字化方面，陈美宝指出在今年1月推出的港口社区系统，4个月内已有逾6,000间企业登记使用，有助打通贸易流与资金流。而葵青货柜码头正透过引入遥距操作起重机及无人驾驶电动内拖车，提升自动化水平。为应对国际航运业脱碳趋势，政府已公布《绿色船用燃料加注行动纲领》，目前已能提供生物柴油和液化天然气加注服务。随著甲醇燃料免税，香港亦已具备甲醇加注能力，旨在发展成为区内绿色船用燃料枢纽。

年内向立会提交修例草案 引入「双旗船制」安排

陈美宝强调，香港凭借「一国两制」、普通法及低税制等优势，吸引约1,200家航运相关公司落户。政府将提交法例修订，优化海运业税务优惠，并为大宗商品贸易商提供半税优惠，以带动对高端海运服务的需求。同时，香港将扩大海事保险业务，并推广香港作为海事仲裁首选地。为提升注册处竞争力，年内将提交修例，革新香港船舶注册安排，引入「双旗船制」等革新安排。

提出议员议案的姚祖辉表示，为助力特区政府制定首份香港五年规划，并对接国家《十五五规划纲要》，巩固提升香港国际航运中心地位，促请特区政府在香港五年规划中提出措施，积极推动粤港澳大湾区各港口之间的协同效应、透过引入科技简化物流流程以提升效率及降低成本、聚焦推广绿色燃料应用，及发展高增值航运专业服务，以推动航运业向可持续方向转型。

建筑、测量、都市规划及园境界刘文君提出修正案，建议加快建设香港成为绿色船用燃料加注和交易中心、完善智慧港口发展、发展高增值航运专业服务，以及进一步提升香港作为国际海事仲裁中心地位。

议员倡发展高增值服务 转型航运价值中心

选委界范骏华表示，香港航运业面临严峻挑战，必须从高端服务升级、大湾区区域协作及绿色数字化三大方向发展，以巩固其国际航运中心地位，并融入国家发展大局。

范骏华指，面对地缘政治动荡及全球供应链重构，本港航运业正经历货源流失、经营成本高企等挑战。他认为，香港未来的核心竞争力在于金融、法律等「软实力」，应跳出传统港口营运思维，转型为航运价值创造中心。他建议，本港须持续强化船舶注册、海事保险、法律仲裁及航运融资等高增值服务，让船只在港口不仅是装卸货物，更能一站式处理融资、合规认证及风险管理等需求。同时，应全速推进数字化，打通物流、资金流与资讯流，并吸引国际航运企业落户，提升香港在全球航运领域的地位。

范骏华强调，大湾区港口群是「命运共同体」，而非竞争对手。香港应明确自身国际转运枢纽及高端服务中心的定位，与邻近港口形成错位发展、协同共赢的格局，以减少「内卷」。他建议，香港应加快构建「铁、海、陆、空」多式联运通道，并推进大湾区海关「单一窗口」及数据互认，以提升跨境中转效率。此外，可建立大湾区海洋经济专项协作机制，联手打造湾区航运品牌，共同建设世界级航运物流中心。

倡香港首份五年规划 将航运纳入海洋经济

范骏华亦建议香港利用国际金融中心的优势，发展蓝色债券、绿色航运融资等创新金融服务。他认为，特区政府应在五年规划中，将航运纳入海洋经济作整体布局，制定长远蓝图，以推动香港航运业蜕变腾飞。

自由党李镇强建议政府加速推动香港成为「绿色船用燃料加注及贸易中心」。他指出，航运业脱碳已是全球大趋势，香港应把握中国内地在甲醇产能方面的发展机遇。

李镇强续指，洁净燃料成为大势所趋，甲醇（Methanol）因其基建成本相对较低、安全性较高，被视为替代传统船用燃料的重要选项。他引述资料，指目前全球甲醇总产能约1.7亿吨，难以满足航运需求。然而，中国内地正积极布局，预计今年全球有75%的甲醇产自中国。他认为，随著产能攀升及更多船公司选用，甲醇价格将有下调空间。他期望政府能持续与时并进，进一步发展绿色甲醇、绿氨和绿色氢能加注，巩固香港的全球航运枢纽地位。