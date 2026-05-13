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工业旅游｜旅游事务署正积极筹备下一阶段工作 已初步接触约10间新品牌

政情
更新时间：13:43 2026-05-13 HKT
发布时间：13:43 2026-05-13 HKT

政府发展旅游热点工作组去年5月公布9个旅游热点项目，其中「香港工业品牌旅游计划」向旅客展现香港的工业故事与狮子山奋斗精神。署理文化体育及旅游局局长刘震今日（13日）表示，旅游事务署正积极筹备计划下一阶段的工作，已初步接触十间左右有意加入的工业品牌，以期在符合地契、租约条款及其他相关法规要求的前提下，为计划注入更多工业品牌，持续优化计划内容，确保稳步发展，当局将视乎各工业品牌的筹备进度，适时作出公布。

刘震指，计划成功掀起「香港制造」的独特旅游体验，当局乐见越来越多香港工业品牌参与计划，并自行推出与品牌历史及产品相关的展览馆、展览及纪念品，向本地人及旅客介绍香港制造的文化。政府会继续支持及推动工业旅游的发展，为旅客提供更多仅在香港可得的特色旅游体验。

吴永嘉倡推本地旅游鼓励计划 按参观人数发放鼓励金

提出该口头质询的经民联吴永嘉亦关注政府会否借鉴「绿色生活本地旅游鼓励计划」的成功经验，推出「工业旅游鼓励计划」，按照参观游客人数向旅行代理商发放鼓励金，以增强业界推动相关项目的诱因。

工业旅游接待取决厂房空间开放限制 财政诱因难令旅客受惠

刘震表示，由于参与计划的工业品牌厂房一直肩负工业生产任务，旅议会需与各品牌就承载力、开放时段（包括是否可在周末开放）及参观安排作个别商讨。对品牌而言，工业生产是业务重心，接待旅客必须在不影响生产流程的前提下进行。他续指，工业旅游有助提升品牌价值及知名度，可接待的旅客人数主要取决于品牌的接待能力、厂房空间及开放时段的限制，因此当局并不认为提供财政诱因能有效令更多旅客受惠。

叶傲冬倡纳内地设厂品牌参与 实现一程多站大湾区工业游

民建联叶傲冬建议当局除了邀请香港知名品牌外，亦可考虑让更多在广东省设有厂房的香港大品牌，甚至内地大品牌参与计划。他认为，这些品牌在内地的厂房空间较大，资源及能力亦较充足，适合接待旅行团，可实现香港与大湾区的「一程多站」旅游，从而增强整体吸引力。

刘震表示，香港获国家定位为「一程多站」旅游的核心示范区，当局乐意协助旅行代理商及业界安排相关行程，包括前往大湾区兄弟城市参观及旅游。不过，刘震认为未必需要将内地品牌直接纳入本港的工业旅游品牌计划，因为行程设计本身灵活多变，即使相关品牌不在计划名单内，只要有意愿参观，当局仍可提供协助。

梁文广关注品牌接待安排各异 促统筹提升接待力认识本地品牌

九龙西梁文广指，各个工业品牌在接待香港旅客的安排上是「各处乡村各处例」，关注当局如何加强统筹，以旅游专业角度协助品牌提升接待能力，让香港市民有更多机会认识本地品牌。

刘震称，旅议会提供协调服务，帮助品牌参加者及旅行代理商安排合适时段进行工业品牌旅游，在没有预约的时段或用不上的时段则欢迎其他团体，例如游学团或者学生去参观，相信推动工业品牌旅游的同时，亦会令工业品牌更愿意将设施开放给其他民间团体参观。

记者：黄子龙、梁珮旻
 

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