大棋盘︱旅游事务专员人选曝光 熟悉业界与罗淑佩「重遇」

高官音乐椅又再转动，官场及业界消息传出，现任财经事务及库务局副秘书长（库务）陈慧欣，将成为新一任旅游事务专员，接替本月底升任财库局常任秘书长的张冯泳萍。陈慧欣与旅游界颇有渊源，过去曾任旅游事务助理专员，有份推动成立旅游业监管局，对旅游界事务相当熟悉。

陈慧欣曾任旅游事务助理专员 官场中人：做事严谨有章法

政府今年3月公布高层官员任命，现任旅游事务专员张冯泳萍将于5月26日出任财库局常秘（财经事务），但未有公布接任人选。旅游事务专员属D6级，多年来是政务官「升官位」，例如张冯泳萍2024年出任旅游专员前，便是接替升任文体旅局常秘的沈凤君。

消息透露，AO出身的陈慧欣将出任旅游事务专员，与现任文体旅局局长罗淑佩再度共事。原来罗淑佩当年任职商经局旅游事务副专员期间，陈慧欣是旅游事务助理专员，处理过自由行、水货客等棘手问题，熟悉行业生态并累积了一定人脉，其后调任运房局首席助理秘书长（运输）。今次陈慧欣重返旅游岗位，与罗淑佩在文体旅局「再续前缘」。

有官场中人形容，陈慧欣做事严谨有章法，对业界有深入认识，对所有灰色地带了如指掌，而且为人务实，善于凝聚业界共识，相信她胜任新岗位。

旅监局近月爆人事风暴

十多年前香港充斥内地来港「零团费」旅行团，不时爆出导游强迫购物事件，最经典莫过于2010年香港导游「阿珍」接待安徽平价旅行团时，不满游客消费太少，用普通话破口大骂，事件更迅速在内地传开，掀起香港对监察导游质素的改革呼声。港府其后提出《旅游业条例草案》，包括建议成立旅游业监管局，规管旅行代理商、导游及领队发牌等，据说当时法例的雏形便是由陈慧欣主力负责。

提到旅监局，昨日出版的《东周刊》披露，局方首任行政总裁方安妮今年3月突然离职，原来此前还有另一宗人事变故。事源旅监局去年底爆出有职员涉嫌性骚扰下属，方安妮处理投诉事件时，连带被投诉其手法及言论有问题，有人一并寻求平机会协助。直至今年初，方安妮以个人原因申请提早大约一年离任，后来再以健康理由决定于3月初离开。

方安妮事后获旅监局成员会议一致通过批准，向她按比例发放约满酬金，不过有成员「口服心不服」，认为应审慎使用「公家钱」，待平机会有调查结果才作议决；也有成员认为方安妮处理程序无出错，处理涉嫌性骚扰案与其提早离任无关，给予酬金也合理。

根据《旅游业条例》，旅监局副主席由旅游事务专员担任，有业界人士认为，以陈慧欣对旅监局的设计及运作之熟悉程度，由她出任旅游专员，这类问题可获得有效和果断处理。

聂风