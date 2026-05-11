议员倡政府为育有0-12岁全职妈妈代供强积金 按子女人数计算供款 冀肯定母亲无偿奉献

昨日（10日）是母亲节，选委界立法会议员李浩然提出，建议政府为育有0至12岁子女的全职母亲代缴强积金，以应对她们退休后缺乏保障的问题。李浩然今日（11日）接受电台节目访问时表示，全职妈妈为家庭及社会作出巨大贡献，却往往是最被忽视的一群。他期望透过计划肯定她们的无偿奉献，协助她们建立更独立的个人形象。

0-12岁须全天候照顾 升中后母亲或重投职场

被问到为何将受惠对象界定为育有0至12岁子女的母亲，李浩然解释，根据多项教育及儿童认知成长理论，0至12岁，即幼稚园至小学阶段的儿童最需要父母，尤其是全职母亲的「全天候」紧贴照顾。当子女升读中学后，对家长依附渐减，不少全职妈妈亦届时会选择重投职场。

因此，他认为计划设年龄界限，既切合儿童成长最需要陪伴的阶段，亦不希望受惠人长期依附计划当中。李浩然指出，由于全职妈妈无收入及供款，退休保障远较在职人士少，除构成生活困难外，亦会令她们对配偶或家庭的依附较强，或影响其独立人格与自我价值。

倡按子女人数计算供款 设过渡期鼓励重投职场

至于供款额计算方式，李浩然坦言，各界有不同意见，包括最低供款额或收入中位数，前者或被视为矮化其价值，后者则增加成本，具体需平衡政府财政和社会共识等。他建议按子女人数来计算供款，以反映母亲的工作量及压力，提升本港家庭友善程度，长远有望鼓励生育。

为协助全职妈妈日后重返职场，李浩然强调计划不应「一刀切」立刻停止供款，应设过渡期，由政府继续代供部分款项，增加她们重返职场的诱因及动力。被问到与发放现金津贴的分别，李浩然指现金津贴主要是解决当下生活及育儿开支；相反，代供强积金能让放下工作、照顾家庭的母亲，仍能累积长远退休储蓄。

李浩然亦引用多个海外国家经验证明，政府为全职母亲建立退休保障，是认可她们辛劳付出的有效手段。他举例指，德国政府为全职育儿的母亲缴纳养老金，每名子女可获三年缴费并直接存入个人帐户；日本全职主妇亦可免缴费自动纳入国民年金；法国则会为全职母亲提供额外养老积分，保障倍数与子女人数挂钩。