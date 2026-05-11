Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

议员倡政府为育有0-12岁全职妈妈代供强积金 按子女人数计算供款 冀肯定母亲无偿奉献

政情
更新时间：10:47 2026-05-11 HKT
发布时间：10:47 2026-05-11 HKT

昨日（10日）是母亲节，选委界立法会议员李浩然提出，建议政府为育有0至12岁子女的全职母亲代缴强积金，以应对她们退休后缺乏保障的问题。李浩然今日（11日）接受电台节目访问时表示，全职妈妈为家庭及社会作出巨大贡献，却往往是最被忽视的一群。他期望透过计划肯定她们的无偿奉献，协助她们建立更独立的个人形象。

0-12岁须全天候照顾 升中后母亲或重投职场

被问到为何将受惠对象界定为育有0至12岁子女的母亲，李浩然解释，根据多项教育及儿童认知成长理论，0至12岁，即幼稚园至小学阶段的儿童最需要父母，尤其是全职母亲的「全天候」紧贴照顾。当子女升读中学后，对家长依附渐减，不少全职妈妈亦届时会选择重投职场。

因此，他认为计划设年龄界限，既切合儿童成长最需要陪伴的阶段，亦不希望受惠人长期依附计划当中。李浩然指出，由于全职妈妈无收入及供款，退休保障远较在职人士少，除构成生活困难外，亦会令她们对配偶或家庭的依附较强，或影响其独立人格与自我价值。

倡按子女人数计算供款 设过渡期鼓励重投职场

至于供款额计算方式，李浩然坦言，各界有不同意见，包括最低供款额或收入中位数，前者或被视为矮化其价值，后者则增加成本，具体需平衡政府财政和社会共识等。他建议按子女人数来计算供款，以反映母亲的工作量及压力，提升本港家庭友善程度，长远有望鼓励生育。

为协助全职妈妈日后重返职场，李浩然强调计划不应「一刀切」立刻停止供款，应设过渡期，由政府继续代供部分款项，增加她们重返职场的诱因及动力。被问到与发放现金津贴的分别，李浩然指现金津贴主要是解决当下生活及育儿开支；相反，代供强积金能让放下工作、照顾家庭的母亲，仍能累积长远退休储蓄。

李浩然亦引用多个海外国家经验证明，政府为全职母亲建立退休保障，是认可她们辛劳付出的有效手段。他举例指，德国政府为全职育儿的母亲缴纳养老金，每名子女可获三年缴费并直接存入个人帐户；日本全职主妇亦可免缴费自动纳入国民年金；法国则会为全职母亲提供额外养老积分，保障倍数与子女人数挂钩。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
11小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
13小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
13小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
14小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
13小时前
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
09:35
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责
影视圈
4小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
21小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
2026-05-10 11:33 HKT
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
饮食
15小时前
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
生活百科
2026-05-09 17:46 HKT