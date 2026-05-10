Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

母亲节︱李慧琼联同协调组议员走访社区 简介立法会工作兼向市民送花祝福

政情
更新时间：12:29 2026-05-10 HKT
发布时间：12:29 2026-05-10 HKT

立法会主席李慧琼联同总协调人陈振英、吴秋北及一众协调组议员，于母亲节（10日）走访社区，向市民送上节日祝福。活动期间，李慧琼先向市民简介立法会工作内容，随后议员两两一组，为各位母亲送花献祝福。

李慧琼指，90位立法会议员已合共开设219间办事处，分布全港各区，强调「总有一间喺大家身边」。她形容，联合办事处模式有助不同界别议员「强强联手」，将专业知识带入社区，更好处理市民所需。

分成六组收集市民及业界意见

她表示，现时办事处组合多元，包括直选议员独立开设，亦有直选议员联同功能界别、选委会界别或区议员组成的联合办事处。其中40位选委会界别议员多来自专业背景，相信能结合地区直选议员对社区的熟悉，提升服务质素。

她重申，立法会作为最重要的民意机构，议员有责任落区宣讲政府政策，聆听市民想法。她透露，全体议员已分成六组，就首个五年发展规划广泛收集市民及业界意见，期望将市民的意见予行政机关吸纳。

将进行第三次北部都会区考察

在调研工作方面，李慧琼指议员已两度考察北部都会区，两星期后将进行第三次考察。各事务委员会亦持续落区、落界调研，直接听取意见。她亦呼吁公众下载立法会手机应用程式，随时掌握议员动态、办事处联络方式及议会最新资讯。

陈振英：不同板块议员会善用地区办事处 更好服务民众

陈振英表示，功能界别议员虽然办事处数目未必很多，但根据其经验，若能设立地区办事处，对日常在议会的工作，包括提出议案或发表意见，都有明显帮助。他举例说，自身上一届提出的一项议员议案，正是源于他所接触的公屋居民，以及邻近商场的情况。他经常与商场和中小企交流，了解政府对中小企的支援是否足够。因此，他相信不同板块的议员都会继续善用地区办事处，更好服务民众。

民建联周浩鼎透露，昨日已联同选委会界别及功能界别议员在屯门派花，各人迅速投入工作，积极与居民互动。他认为这种合作模式值得推广，有助议员共同落区聆听民意，并呼吁市民支持本地消费。另外，自由党邵家辉亦呼吁市民在母亲节多消费，多光顾餐饮及零售业。

记者、摄影：郭文卓

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王
TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王
影视圈
20小时前
五桂山凶杀案│野战迷食差价惹不满 遭战友诱上山割颈杀害
五桂山凶杀案│野战迷食差价惹不满 遭战友诱上山割颈杀害
突发
13小时前
30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」
30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」
投资理财
7小时前
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
生活百科
19小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光 于千呎天台「耕种」当城市农夫 超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
4小时前
肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影视圈
18小时前
李泳豪绝地反击公开无删剪录音 揭李泳汉删重点营造假象兼暴力恐吓 为老窦甘做箭靶：有咩就话系我
李泳豪绝地反击公开无删剪录音 揭李泳汉删重点营造假象兼暴力恐吓 为老窦甘做箭靶：有咩就话系我
影视圈
15小时前
薛家燕心疼81岁李家鼎落泪消瘦 唔信鼎爷被豪仔经济封锁 劝李泳汉自力更生：做看更都有两万
11:39
薛家燕心疼81岁李家鼎落泪消瘦 唔信鼎爷被豪仔经济封锁 劝李泳汉自力更生：做看更都有两万
影视圈
22小时前
呢嚿嘢叫乜名？ 香港几代人各有说法 「卷蛋」和「瑞士卷」外还有一别名｜Juicy叮
呢嚿嘢叫乜名？ 香港几代人各有说法 「卷蛋」和「瑞士卷」外还有一别名｜Juicy叮
时事热话
21小时前
母亲节│两个唐氏儿妈妈感言 : 孩子不是我的负累 是我的骄傲 !
母亲节│两个唐氏儿妈妈感言 : 孩子不是我的负累 是我的骄傲 !
社会
6小时前