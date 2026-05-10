母亲节︱李慧琼联同协调组议员走访社区 简介立法会工作兼向市民送花祝福

立法会主席李慧琼联同总协调人陈振英、吴秋北及一众协调组议员，于母亲节（10日）走访社区，向市民送上节日祝福。活动期间，李慧琼先向市民简介立法会工作内容，随后议员两两一组，为各位母亲送花献祝福。

李慧琼指，90位立法会议员已合共开设219间办事处，分布全港各区，强调「总有一间喺大家身边」。她形容，联合办事处模式有助不同界别议员「强强联手」，将专业知识带入社区，更好处理市民所需。

分成六组收集市民及业界意见

她表示，现时办事处组合多元，包括直选议员独立开设，亦有直选议员联同功能界别、选委会界别或区议员组成的联合办事处。其中40位选委会界别议员多来自专业背景，相信能结合地区直选议员对社区的熟悉，提升服务质素。

她重申，立法会作为最重要的民意机构，议员有责任落区宣讲政府政策，聆听市民想法。她透露，全体议员已分成六组，就首个五年发展规划广泛收集市民及业界意见，期望将市民的意见予行政机关吸纳。

将进行第三次北部都会区考察

在调研工作方面，李慧琼指议员已两度考察北部都会区，两星期后将进行第三次考察。各事务委员会亦持续落区、落界调研，直接听取意见。她亦呼吁公众下载立法会手机应用程式，随时掌握议员动态、办事处联络方式及议会最新资讯。

陈振英：不同板块议员会善用地区办事处 更好服务民众

陈振英表示，功能界别议员虽然办事处数目未必很多，但根据其经验，若能设立地区办事处，对日常在议会的工作，包括提出议案或发表意见，都有明显帮助。他举例说，自身上一届提出的一项议员议案，正是源于他所接触的公屋居民，以及邻近商场的情况。他经常与商场和中小企交流，了解政府对中小企的支援是否足够。因此，他相信不同板块的议员都会继续善用地区办事处，更好服务民众。

民建联周浩鼎透露，昨日已联同选委会界别及功能界别议员在屯门派花，各人迅速投入工作，积极与居民互动。他认为这种合作模式值得推广，有助议员共同落区聆听民意，并呼吁市民支持本地消费。另外，自由党邵家辉亦呼吁市民在母亲节多消费，多光顾餐饮及零售业。

记者、摄影：郭文卓