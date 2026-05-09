五一黄金周｜ 姚柏良：有人头也有银头 市面充满消费活力

五一黄金周假期结束，有约101万人次内地旅客来港。选委界立法会议员姚柏良今早(9日)在电台节目形容今次黄金周「有人头也有银头」，市场气氛，消费也有活力，期间酒店整体入住率高达九成，对本港的零售、餐饮及住宿均带来提振作用。姚柏良亦观察到，现时来港旅客呈现年轻化、家庭化及深度化三大趋势，他们更愿意四处发掘不同的地道文化体验。

酒店收费克制 旅行团占入境旅客仅百份之三

针对外界关注酒店会否在旅游旺季「坐地起价」，姚柏良澄清现时旅客对价格非常敏感，加上跨境交通便利，旅客有了更多替代选择，整体酒店收费仍然温和。旅行团方面，他指出自旅游业监管局成立及新条例实施后，强迫购物等不良营商手法已几乎绝迹。今年黄金周的旅行团数量约有三万二千多名团客，与去年相若，占整体旅客比例约百分之三。他深信业界绝对有能力做好接待工作，并会持续提升导游与领队的服务质素，确保所有旅客不论是跟团还是自由行，都能获得良好体验。

姚柏良指出，现时游客多集中在维港两岸一带，要进行更多跨界别联乘引流客人，例如西九文化区希望打造票务系统联乘不同的持分者，用票尾的经济概念，推动不同性质的地区活动。



中价餐厅未受惠黄金周 打包式宣传助增旅客留港日数

虽然高档餐厅及特色茶餐厅在黄金周表现理想，但民建联立法会议员郑泳舜指出，面对高昂成本，部分中价餐厅未必能完全受惠，业界需要思考如何转型。为进一步刺激消费，郑泳舜建议接下来的六、七月大型足球赛事等盛事，将与政府构思如何进行「打包式」宣传，增加旅客留港天数的诱因。他认为不论是「票尾经济」推动，或将票尾与不同的旅游体验「打包式」宣传，有助成为旅客来港的诱因。

他以早前九龙城区响应七人榄球赛推出优惠为例，认为若能配合政府部门或旅游发展局牵头作联合宣传，效果将远胜地区单打独斗。同时，他建议政府在政策上拆墙松绑，例如进一步放宽宠物进入食肆及设立露天茶座，借此鼓励本地市民及旅客多外出消费，搞旺市道。

拒绝削价竞争 凭高品质餐饮吸纳高端客群

商界（第一）立法会议员林伟全则指商界人士笑言「塞车代表经济好」，乐见市面恢复热闹，认为旅客重临为香港带来活力。他强调，香港的旅游业不应盲目参与价格战，而是要展现「五星级服务、四星级价钱」。林伟全特别提到，香港拥有众多享誉国际的酒店品牌及米芝莲星级餐厅，相比起伦敦等海外大城市在旅游高峰期的昂贵收费，香港的价格相对相宜。此外，外国的高级米芝莲三星餐厅往往需要提前半年排队预约，而香港的顶级餐厅透过礼宾部协助则较容易订位。他认为这些优质的餐饮与住宿体验，将成为香港吸引高质素旅客的重要特色。

积极开拓中亚及中东新兴市场

面对地缘政治不明朗、燃油及原材料价格上涨等因素，本地中小企的经营正处于水深火热之中。林伟全建议政府提供特别支援予中小企，鼓励它们「出海」，以纾援压力；他认为政府积极开拓新兴市场「做得唔错」，除早前由特首带队出访中东外，近期亦积极与哈萨克及乌兹别克等中亚核心经济体对接。他举例指出，拥有3800万人口、平均年龄仅29岁的乌兹别克发展迅速，当地商会早前更带领二百多人的访问团来港，香港凭借清晰简单的税制及完善的法律仲裁制度，成为外资进入大湾区的理想基地，商界应把握机会分散投资风险。

