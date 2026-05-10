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大律师公会研助业界使用AI 拟向会员发指引提醒注意事项

政情
更新时间：05:00 2026-05-10 HKT
发布时间：05:00 2026-05-10 HKT

AI热潮席卷全球，亦杀入法律界。大律师公会主席毛乐礼表示，随律师楼开始使用AI，海外有律师引用了假案例，亦有因使用AI软件研究雇佣关系，导致资料外泄，影响法律保密权，担心有关情况未来在香港亦会出现，故公会正研究向会员发放指引，提醒使用AI注意事项，并考虑与机构合作，向会员提供可保护法律保密权的AI工具，亦避免小型律师行因未能使用贵价AI工具而失去竞争力。

大律师公会成立人工智能小组  研究AI对行业影响

大律师公会成立人工智能小组，研究AI对行业的影响。毛乐礼表示，有海外律师引用假案例，亦有律师利用AI研究雇佣关系时，泄露资料，影响法律保密权，虽然香港法律界未出现AI假案例等事故，随AI应用普及，「必然会发生，处处都会发生」。

毛乐礼表示，公会正研究向会员发出指引，借鉴包括英格兰和新加坡的做法，提醒使用AI的注意事项。他又关注到，协助分析大量法律文件的AI软件费用不菲，若非大型机构和律师事务所未必能负担，公会将研究物色合作机构，向所有会员提供可以做到法律保密权的AI软件，令市场更公平和更有竞争。

另外，为配合十五五规划，大律师公会一直有为内地律师提供涉外法治和调解仲裁培训，随内地企业海外贸易增加，涉及的仲裁案件和金额均见上升，公会现时举办的课程更偏向实用，例如教授内地律师处理仲裁案件的方法、用时和规则，并会透过一起工作，增加内地律师经验。

记者 曾伟龙

摄影  卢江球

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