北都︱林健锋任洪水桥产业园公司董事局主席 提四大目标 冀港企业「饮头啖汤」参与

发展局今日（8日）公布，经获行政长官批准，委任行政会议成员林健锋为洪水桥产业园有限公司董事局主席，并委任5名官方和5名非官方董事局成员，任期3年，2026年6月1日起生效。5名官方董事为发展局局长、财经事务及库务局局长、商务及经济发展局局长、创新科技及工业局局长及运输及物流局局长；5名非官方董事为厂商会会长卢金荣、立法会议员陈祖恒、市建局前行政总监韦志成、科技园公司前行政总裁黄克强及王健华。

林健锋：打造产业园为北都亮点

林健锋向《星岛头条》表示，对获任为洪水桥产业园有限公司董事局主席深感荣幸，任重道远，有信心把洪水桥新发展区打造成整个北都发展的一大亮点。林健锋形容洪水桥位置优越，是北都黄金地带，发展潜力大，产业园公司将致力达成四大目标，包括善用区位推动优势产业；规划基建及增值服务；透过公私营合作及多元优惠吸引企业落户；协助受发展影响的棕地作业者升级转型。

他又指，过去数年政府积极对外招商引资，成果逐步浮现，企业与人才相继落户，多个经济板块接连交出亮丽成绩，强调未来洪水桥产业园招商引资工作会保持弹性，吸引不同企业落户，不止是外国及内地，「香港公司更应该饮头啖汤，由香港人参与推动是最好。」他期望企业具创意、有文化及教育底蕴。

林健锋获委任为洪水桥产业园有限公司董事局主席。图为洪水桥/厦村新发展区第28A及28B区土地。

聚焦制药、食品加工等高增值智能生产

林健锋提到，洪水桥产业园地理位置得天独厚，靠近深圳前海，能为海内外及本地企业提供理想发展平台；北都不同区域各展所长、分工合作，才能产生最大协同效应。洪水桥将聚焦高增值智能生产，例如制药、食品加工及先进建造业，并与河套香港园区及新田科技城形成清晰分工。河套专注科研上游，新田负责中试与量产，洪水桥则善用交通网络及邻近前海的优势，推动多元产业及产学研结合，配合大学城发展。

他强调产业园不会墨守成规，若从事创科的企业希望尽快落户熟地，或想藉前海区位拓展业务，产业园公司同样欢迎;招商引资须有弹性，但各园区亦会分工明确，确保决策过程协同互补。

今年《财政预算案》提出，北部都会区洪水桥产业园公司预计今年中投入运作，并建议注资100亿元作起始资金，预料第二季寻求立法会批准资，并委任行政总裁。林健锋说，会尽快招聘行政总裁，推动产业园公司工作。

宁汉豪：产业园公司制定具前瞻性发展定位和策略

发展局局长宁汉豪表示，国家《十五五规划纲要》明确支持香港北都建设，北都发展亦会是香港首个五年规划的重要组成部分。目前北都发展已进入实质建设和企业导入的关键阶段，成立政府全资拥有的公司是政府以多元模式驱动北都产业发展的其中一项工具，而其中的洪水桥产业园公司将负责发展和营运洪水桥23公顷产业用地。

她形容林健锋是资深工业家，既拥有丰富的公共服务及行政管理经验，亦具有广泛的工商网络，必能有效带领公司招揽高增值制造商落户洪水桥，带来技术、就业和经济产值。其他获委任的非官方董事具备新型工业、创科、工程和财经等背景和经验，有助公司广纳政府以外的专业意见，而政府亦会透过官方董事直接参与公司的重大决策。

她深信有林健锋的领导和其他董事出谋献策，洪水桥产业园公司将能制定具前瞻性的发展定位和策略，结合市场力量及运用公私营合作，为该产业园的长远发展奠定良好基础。