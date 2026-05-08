公院加价｜立会讨论火药味浓 陈恒镔批欠咨询 以费用豁免申请增加来证明成效「有问题」

公营医疗收费改革自2026年1月1日开始实施，立法会衞生事务委员会今日（8日）讨论公营医疗收费改革，多位议员批评当局未经咨询便落实调整，与医衞局官员针锋相对，充满火药味。议员质疑改革欠缺咨询和讨论，并忧虑加价对市民造成负担。

陈恒镔：改革大动作理应反复推敲讨论

民建联议员陈恒镔认为，即使理解医疗开支庞大，但此等重大动作理应在立法会反复推敲、讨论，但没有这样的机会，形容现时情况不理想，「本质上可以做得做好啲。」他又质疑，政府以费用豁免申请增加来证明改革成效「有问题」，因以往医疗费用大家支付得起，所以较少人申请费用豁免，因此数字较低；但现在加价后，大家纷纷申请豁免，豁免数字自然较高，希望局方思考一下，「以前好多人畀得起，而家好多人畀唔起。」

不过，官员回答时引用一个例子，指有病人申请费用豁免，但原来他有400万资产，强调这涉及公帑，不能轻易批出。陈恒镔此时插话，质疑官员似乎「听唔清楚问题」，重申当局比对方式有问题。惟官员却称：「改革肯定系比对改革前后」，重申39.1万人次是免费，「佢哋过往系要畀钱，而家系无畀钱......」，当陈恒镔打算再插话，官员即直接打断其发言：「你可不可以让我讲完先呢？」

陈凯欣质疑医疗收费改革无咨询立法会

选委界议员陈凯欣发言时，亦质疑医疗收费改革无咨询立法会，「无得否决加幅」，又指目前诊症费连同药费加价达四至五成，她代表病人不支持加幅。医衞局官员在会上引述陈凯欣的观点，声称她基于市民对公营医疗的依赖，对专科门诊「没得选择，应该一定要好平好平」。陈凯欣立即打断，澄清自己从未使用「好平好平」字眼，「唔好引述我错的」，官员即表示收回言论。

相关新闻：

公院收费改革｜议员批引发地区震动 公院加价迫使病人转向私营市场 降低幸福感

邵家辉：官员议员间应有良性互动

自由党邵家辉在发言时表示，指议员职责在于代议，收集并表达地区市民的声音，「其实你听我嘅意见，唔系一定支持或者一定反对㗎嘛」。他强调，官员与议员之间应有良性互动，应该互相尊重。