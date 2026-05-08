大棋盘｜李慧琼提醒开地区办事处要「交数」 选委界一议员开多达13个

新一届立法会转眼上任近半年，在李慧琼掌舵下展现新风，除了频繁举行各类学习会、考察活动，又创立「发言人」制度以更快回应时局及传媒查询。据闻，李慧琼昨日再向全体议员发讯息，提醒议员递交资料，交代已开设或筹备中的地区办事处数目，并更新议员通讯录以便外界知悉，她本周日将向记者分享议会近期工作。

作为立法机关之首，李慧琼风格与前任主席梁君彦可谓截然不同，她年初上任后已有不少新猷，例如锐意在议会内部树立学习风气，加强了解国家大政方针；又拉大队去行花市，营造议会贴地形象。对于敏感议题，例如监察委员会调查陈家珮逆线行车报告出炉，据闻李慧琼事前亦下了「封口令」，着其他议员毋须点评。

港澳办主任夏宝龙今年1月向新一届立法会提出5点期望，包括敢于担当作为、热心服务市民等、勤勉参政议政等，其中热心服务市民一项，他要求议员「心里装着市民」，多「落区」、「落界」，倾听基层市民和业界声音，对市民反映的急难愁盼问题，要想方设法帮忙解决。

要做到「民有所呼，我有所应」，其中一个收集意见渠道是开设地区办事处，直接与市民联系。今届生效的《立法会议员守则》亦列明，议员须积极并广泛接触市民，为方便联系各界，议员「应开设地区/界别办事处，或与其所属政治团体或其他议员开设联合办事处」。虽未如区议会硬性要求上任3个月内成立至少一个地办，但对立法会议员来说，实际上亦与「强制」无异。

翻查立法会网站，90名议员已全部开设至少一个地办，总计最多的是转跑道到选委界的民建联陈恒镔，多达13个，绝大部分是与党友合作的联络办事处。相对之下，有选委界议员只得一个地办，例如何君尧、李镇强等。功能界别中，旅游界江旻憓与区议员联合办事处早前于土瓜湾开幕，获李慧琼及多名官员撑场。多名商界议员目前在其所属商会的写字楼开设办事处，而非「地舖」，市民若要寻求协助，似乎不够方便。

有议会中人说，新制度下议员每年须交工作报告，内容涵盖「与地区/界别选民的联系」，设立办事处是KPI之一，但认为办事处并非越多越好，「有啲系挂名，特别对选委界议员，本身要跟不同界别和选委联系，落区时间比直选议员少好多。」

民建联港岛东议员植洁铃表示，目前有6个议办，并正筹备与选委界议员再开设联合办事处，也要视乎预算，一般合租商厦办事处由数名议员分摊租金，「自己一个开顶唔住」。

本周日是母亲节，有议员透露大主席亦向议员收集地区工作相片，如派花、摆设街站、协助市民等，相信当日亦会公开，以显示新一届立法会有积极落区。不过有建制中人指，上届议会老将「一个不留」，某程度上更方便新任大主席管理，新丁不敢越雷池半步，旧人亦显得有些绑手绑脚，需配合各种要求，但议员作为民意代表，要更好肩负「红队」责任，而非倒过来质疑敢言的代议士。

聂风

