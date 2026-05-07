风水唔好？立法会再添「伤兵」 经民联新丁邓铭心韧带撕裂：无妄之灾｜Kelly Online

新一届立法会有多名议员遭遇「血光之灾」。继民建联陈仲尼日前跌倒撞伤后脑缝五针后，经民联「新丁」、选委界议员邓铭心今日（7日）在立法会大楼内意外「拗柴」，导致右脚外侧韧带撕裂，更需坐轮椅及使用固定器固定右脚。

邓铭心右脚外侧韧带撕裂 至少休息两周

邓铭心接受《星岛》查询时表示，今日在大会发言后由议事厅离开，打算经左则小路前往电梯大厅返回办公室，在大门准备打开门禁时，突然「拗柴」。她说原本以为没太大问题，之后返回办公室、外出午膳，惟下午突然恶化，需要即时求医。她引述医生诊断指右脚外侧韧带撕裂，至少要休息两周才能康复。她形容是「无妄之灾」，自己「未试过伤到咁」，大呻「好惨」。

陈仲尼跣倒后脑流血 邵家辉「打沙包」右手韧带断裂

新一届立法会上任逾四个月，已颇多「伤兵」出现。陈仲尼昨日（6日）带伤出席立法会会议，后脑贴上大块纱布，他忆述周末倾盆大雨时，和朋友在南区同行期间突然不慎在楼梯跣倒，后脑著地、头皮流血，在朋友陪同下去医院检查伤口，最后CT电脑扫描证实无没大碍，惟要缝5针。对于议员轮流受伤，他笑言不是风水问题。

自由党邵家辉早前因「打沙包」，不慎令旧患复发，经磁力共振检查后，证实右手韧带完全断裂，需要戴上固定器现身立法会。至于现年68岁的选委界立法会议员陈绍雄，今年初亦曾在澳洲急病入院，缺席会议约一个月，但请假获视为合理缺席理由。

新民党陈家珮早前亦因和小朋友试打羽毛球时，因穿错跑鞋导致「拗柴」，导致缺席立法会考察北都及「I‧PARK」的活动。

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至于官员方面，财经事务及库务局局长许正宇早前现身立法会时，需撑拐杖出席，他称旧患复发。运输及物流局局长陈美宝则在今年预算案辩论期间，因脚伤拗柴而以轮椅代步。民政及青年事务务局长麦美娟则在去年底右腿受伤，需使用拐杖出入。