李家超晤乌兹别克总理 邀企业善用香港平台拓「一带一路」商机

行政长官李家超今日（6日）在礼宾府与乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·尼格马托维奇·阿里波夫会面，就进一步加强香港和乌兹别克斯坦合作交流意见。李家超欢迎阿卜杜拉·尼格马托维奇·阿里波夫总理率团访港，出席经贸活动。他表示，香港作为「一带一路」的功能平台，与作为中亚大国的乌兹别克斯坦合作空间广阔，他鼓励乌兹别克斯坦企业多落户香港，共同把握「一带一路」机遇。

李家超：两地合作空间广阔

李家超指，香港是「一带一路」功能平台，乌兹别克斯坦是中亚大国，有丰富天然资源和强大劳动力，经济增长快速，双方同为共建「一带一路」的积极参与者，合作空间广阔。香港会继续发挥在「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特优势，深化国际交往合作，积极开拓「一带一路」市场，进一步加强与乌兹别克斯坦在不同领域的协作，共同把握「一带一路」机遇。

鼓励乌兹别克斯坦企业落户 欢迎青年来港升学发展

李家超说，香港是国际金融、航运和贸易中心，是全球第五大商品贸易经济体，亦是世界排名第一的自由经济体，营商环境高度国际化、市场化，正全力建设国际创科中心和国际高端人才集聚高地。乌兹别克斯坦经济发展迅速，正大力推动基建发展。香港和乌兹别克斯坦合作领域广阔，他鼓励乌兹别克斯坦企业多落户香港，利用香港内联外通优势，开拓内地和海外市场。香港会继续担当「超级联系人」和「超级增值人」的角色，与乌兹别克斯坦携手发掘更多商机，互惠共赢。

李家超表示，香港正全力发展成为国际专上教育枢纽，是全球唯一拥有五间百强大学的城市。特区政府成立了留学香港专班，并设有「一带一路奖学金」，吸引全球优秀学生。他欢迎更多乌兹别克斯坦青年来港升学和发展事业，进一步促进两地人文交流。

财政司副司长黄伟纶、律政司副司长张国钧、商务及经济发展局局长丘应桦和行政长官办公室主任叶文娟亦有出席。