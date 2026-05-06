陈家珮促检视中小学教育提防「新型军国主义」 教育局：新一代须提高防范意识

立法会议员陈家珮今日（5月6日）在立法会大会提质询，指日本「新型军国主义」或成势为患，威胁地区和平稳定，政府有必要提升年轻一代对「新型军国主义」的防范意识，并关注现时中小学课程体系是否足以让学生对日本侵华历史建立准确认知。

教育局回复指，一直重视抗战历史的教育，致力推动爱国主义教育以及正确认识历史。年青一代必须认识中国人民长达14年反抗日本法西斯军国主义侵略战争的历史、铭记中国人民奋勇抵抗日本侵略，以及日本军国主义对国家与世界带来的祸害，进一步提升年轻一代对军国主义死灰复燃的防范意识。

教育局：多个科目已涵盖抗日战争历史内容

陈家珮提问问到，初中中国历史科及高中公民与社会发展科的课程大纲及教材中，涉及日本侵华历史及军国主义危害的教学内容占比为何；以及有否计划定期检视相关教材的质素，确保其内容准确、客观地反映史实，以制衡日本向外界发出淡化或歪曲军国主义侵略历史的资讯。

局方指出，小学人文科、初中中国历史科和历史科三个课程均涵盖抗日战争历史的内容，以培养学生的国民身分认同和爱国情怀。初中的中三级中国历史科设置了「日本侵华与抗日战争」课题；历史科则主要分布在中二及中三级的相关课题；小学人文科方面，抗日战争是六年级的必须学习内容。

局方补充，高中公民与社会发展科（公民科）有关学习抗日战争部分，主要在学生内地考察的行程中。

教育局亦提到，重视及持续举办与日本侵华及抗日战争相关的教师培训课程与多元的学生活动，自2024/25学年至今合共举办28场相关的教师培训活动，包括大型学术研讨会、博物馆展览参观及工作坊、专题讲座、网上培训课程，以及本地及内地考察活动等，总共提供超过3,570个培训名额，以提升教师的专业能力。教师对以上培训活动均回馈正面。