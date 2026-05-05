负责海运政策首席助理秘书长拟转常额 运物局：同步删一职位 符编制零增长要求

运输及物流局向立法会经济发展事务委员会建议，将负责推动航运及港口发展的首席助理秘书长（11）编外职位转为常额职位，以长期深耕海运政策。该职位核心职责包括制定高增值海运服务政策、推进智慧港口建设、优化船舶注册制度及推广本港海运业。局方强调，该职位转为常额的同时会删减一个常额职位，以符合公务员编制零增长要求。

职位年薪开支约240多万元

运物局常任秘书长丘卓恒表示，国家《十四五规划纲要》明确支持香港提升国际航运中心地位，推动航运发展属长期工作，需维持政策连贯性。该5年编外职位将于今年9月届满，过去已成功推动成立香港海运港口发展局、推出港口社区系统及落实多项税务优惠。

运物局首席助理秘书长詹锦秋补充，香港连续6年于国际航运中心排名全球第4，未来将从4大方向持续推进，包括提升港口竞争力、推动海运服务业发展、优化船舶注册优势及加强对外宣传推广。该职位年薪开支约240多万元，连同相关附加福利开支的所需资源已预留在26-27年度的财政预算案中。

巴拿马打压港资企业 邵家辉倡吸纳

批发及零售界邵家辉指，香港正从转运港转型为航运服务枢纽，虽然吞吐量减少，但绝非「明日黄花」，赞成将相关公务员职位转为常额职位，以推动发展。他提到，近期巴拿马当局无理打压港资企业，可能令部分船舶公司考虑转换注册地，认为是香港商机，应主动吸引这些公司来港注册。

选委界陈绍雄表示，文件指转为常额不会增加2026-27年度公务员整体编制，关注局方是内部调配满足2%的编制上限，还是从其他局调配，以及会否趁机将总助理秘书长的工作整合由该职位统筹。丘卓恒回应指，局方会严格跟随零增长要求，转为常额的同时会删减一个常额职位。至于职能整合，现有3个首长级职位分工清晰，均向D3专员负责，属常见安排。

选委界陈宗彝支持将编外首长级职位转为常额，指贸易及物流业占本地生产总值近19%，涉及55.5万就业人口，当中大部分为非技术劳工，且现时团队人手不足。他关注该岗位会内部升迁还是对外招聘，建议从新加坡招聘人才，亦关注有否订立KPI，例如在新华波罗的海国际航运中心发展指数中稳守全球第4位，或缩窄与新加坡19分的差距。

丘卓恒回应指，该职位由政务主任担任，合适推动跨部门协作，团队亦有业界实战经验人员。关于KPI，可透过港口社区系统使用率、法例修订等客观标准衡量。至于缩短与新加坡差距，属整个团队的成效，国际排名长期位列前茅是客观基础。

运物局副秘书长5、海运及港口发展专员陈婉雯回应表示，当局已积极到海外宣传，4月中曾到新加坡向船公司推广香港船舶注册的多项优惠，包括绿色及新燃料船优惠。

记者：郭文卓