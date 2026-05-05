消防条例修订︱议员忧借机加管理费 邓炳强：物管公司不达标罚款不应转嫁住户

消防处拟就六大方向修订《消防条例》，包括强化消防装置规管制度、引入消防装置责任人制度、革新消防装置承办商注册及纪律制度、提升罚则及刑责、引入定额罚款制度及优化消除火警危险流程，以及加强消防处的执法权力及对非法转注燃油活动的打击。保安局今午（5日）就此咨询立法会保安事务委员会。

修例后工作是由契约形式变法律要求

当局指修订建议不会对物管公司构成显著的额外成本或对管理费水平造成影响，选委界苏绍聪则认为，部分物管公司觉得有额外工作需求，因而加管理费，关注当局有何措施或监管，确保物管公司不会因修订条例加管理费。

保安局局长邓炳强称，当局曾与物管业界沟通，修例要求的工作，大部分已在进行，但由契约形式变为法律要求，增加的资源是非常有限，希望当局说清楚情况后，不会让部分物管公司以此为借口去加管理费，又强调如物管公司没有做到部分要求而被罚款，是不应该将罚款转嫁住户。

民建联陈克勤表示，不少火灾是于日间发生，且出现大规模人命伤亡，质疑为何日间一段时间内关闭消防装置不用提前申请，以及当局用「一段时间」相对笼统，会否有更具体时间。邓炳强解释，日常维修可能只需关闭一段时间，且会有消防承办商及管理员在现场，风险相对低。

议员关注消防人手 邓炳强：不会逞英雄

选委界姚柏良表示，修例后或会衍生额外行政工作，而消防处人手有所减少，关注是否有足够人手应付相关工作。对于引入「责任人」制度，他关注当局会否赋权管理公司以执行其责任。

选委界林筱鲁则提到，整个消防系统在日常的物业管理，以及在有维修的情况下，牵涉相当多不同负责人，期望日后修订法例时，赋予清晰守则，各专业背景人士在不同情况下，都应跟流程去做。

邓炳强感谢议员关心人手问题，强调消防不会逞英雄，目前来说人手是足以应付这些工作，举例食肆发牌以往是由消防处理，现在可外判专业人士跟进，节省部分人手，若日后人手不足会提出要求。对于物业管理公司「责任人」制度，他表示修例后物管公司需要作巡查及记录，若有违规者可作警告，对方继续不理会的话，可向消防举报。

记者：郭咏欣

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