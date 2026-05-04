2026年调解周︱校园调解研讨会「打头阵」 林定国 : 冀以校园为起点 推动多元解难价值观

律政司司长林定国今日( 4日 )表示，年青人是香港的未来和希望，特区政府及律政司一直高度重视年轻一代的成长与品格教育，致力将调解文化植根于年青人心中，播下调解种子，成就和谐大树。2026年调解周第一天由校园调解研讨会「打头阵」，从校园推动多元解难、和谐共处的价值观。

研讨会以「共建调解之都：你，就是未来」为主题

研讨会以「共建调解之都：你，就是未来」为主题，由一众参与香港调解会朋辈调解培训的中小学生分享对调解的认识和理解，然后由2026年调解征文比赛的得奖者分享对调解的看法，并举行颁奖典礼。

林定国于社交平台表示，研讨会首次邀请就读小学的同学们上台分享他们学习调解的心得和故事。同学们年纪小小，也能够明白和掌握「积极聆听」、「同理心」、「重塑观点」和「拆解议题」等核心技巧，并将这些技巧应用在日常生活，解决在家庭、学校等不同地方出现的纠纷。

此外，以为中学生为对象的律政司调解征文比赛反应非常热烈。律政司一共收到来自68间学校，超过380篇参赛作品，创新纪录。今届比赛更首次有来自广东省及澳门地区的学生参赛作品，可见「调解为先」的理念已在大湾区稳步发扬。得奖作品情理兼备，包括四个C归纳调解特色、人工智能大势下调解的发展路向、调解在历史事件的角色等，生动地描绘无论在校园、家庭、邻里以至公共空间等不同情境，皆可运用调解技巧和平处理矛盾。

林定国称细阅得奖作品集后，特别欣赏同学们的文笔流畅、故事感人，题材如港铁让座非常「入屋」。世界本来多元，很多事情并非非黑即白，而是取决于从哪一个角度去看。要在多元社会中维持和谐共处，就需要保持开放的心态，愿意聆听、理解差异。法治所追求的，正正包括互相尊重、有包容的心和在适当时候作出妥协，与调解精神一脉相承。这些能力与态度，值得同学们从小培养、从日常实践。

明日办体育调解研讨会 压轴周五举行香港首届全球调解峰会

一连5日的2026年调解周以「调解为先：一分调解 十分和谐」为主题，精彩活动接踵而来。明日( 5日 )将举办体育调解研讨会，探讨调解在香港体育行业中日益重要的角色。星期三将举行长者调解研讨会，分析香港人口老化所带来的独特挑战与机遇，展示调解如何在解决长者相关争议的同时，仍可维系关系甚至促进家庭和睦。星期四的活动的主题是「居安思『渗』」，律政司邀请到司法机构代表、资深调解员及业界嘉宾分享处理渗水纠纷的专业知识与经验，包括如何与各持份者携手合作，与居民共建和谐社区。

压轴在星期五举行的是香港首届全球调解峰会，由律政司全力支持国际调解院举办，峰会汇聚全球调解专家、政策制定者和业界翘楚，共同探讨有关跨文化国际调解、金融投资争议调解和构建全球调解生态圈等前沿议题，助力共建香港「全球调解之都」。



2026年调解周获争议解决服务组织、政府部门，以及其他相关组织全力支持，本周将举行的其他活动如下：



5月5日

．体育调解研讨会



5月6日

．长者调解研讨会——化冲突为关怀：调解在长者争议中的角色



5月7日

．居安思「渗」

5月8日

．香港首届全球调解峰会

有关2026年调解周详情，请浏览专属网站。