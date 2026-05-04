五四青年节︱陈国基：政府将为年轻一代铺路搭台、护航赋能 勉把握国家发展舞台

今日（4日）是「五四」青年节，政务司司长陈国基早上出席在湾仔金紫荆广场举行的升旗仪式后表示，政府将联同社会各界，继续为香港年轻一代「铺好路、搭好台、护好航、赋好能」，并鼓励他们把握国家发展带来的广阔舞台。

《青年发展蓝图》已落实逾160项行动

陈国基指出，青少年是香港的未来与希望，本届政府一直将青年发展放在治理的核心位置，聚焦学业、就业、创业及置业的「四业」需要，精准施策。他透露，自2022年底公布《青年发展蓝图》至今，政府已落实当中超过160项具体行动，并因应年轻人的实际需要，再额外推出超过100项新措施。

他重申，政府的愿景是培育爱国爱港、具备世界视野与正向思维的新一代，并会继续加强各类实习交流、创业支援等配套，为青年搭建更广阔的平台。他认为，年轻人成长路上既需要政策引航，亦需要社会携手同行，深信每一位年轻人的潜能，都值得被看见、被栽培。

青年有未来 则香港有未来

陈国基表示，国家正朝着现代化目标迈进，香港亦在全面融入国家发展大局，这为香港青年提供了实现梦想的广阔舞台。他指出，特区政府一直积极推动青年厚植家国情怀，增进对国情的了解，并为此举办各类内地交流研习计划，让学生亲身感受国家发展成就。

他提到，自己过去一年曾与不少香港青少年一同到访海南、黑龙江等省市，并在每次到访内地时，特意了解当地的青年发展和就业情况，希望能为香港年轻人发掘更多成长和发展机会。学生也透过各类交流研习计划，走遍粤港澳大湾区和祖国大江南北，亲身感受山河壮丽与发展成就。

陈国基强调，「青年兴，则香港兴；青年发展，则香港发展；青年有未来，则香港有未来」，期望广大香港青少年能把握时代机遇，以青春与奋斗，写下属于自己的精彩篇章。