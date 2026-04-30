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北都发债下一代埋单？陈茂波批危言耸听 管浩鸣：「红队」给意见 勿当反对派

政情
更新时间：14:58 2026-04-30 HKT
发布时间：14:58 2026-04-30 HKT

立法会昨日（29日）三读通过《2026年拨款条例草案》，财政司司长陈茂波为二读作总结发言时，驳斥有说法指政府发债推动北都发展是「让下一代埋单」的说法，批评有关言论「危言耸听」，强调若不投资北都为未来创造容量与发展空间、错失经济转型契机，导致年轻一代失去更好就业选择，「咁样先至系真正嘅不负责任」。

管浩鸣：北都规划好 但政府要多加解说

立法会选委界议员管浩鸣今日（30日）在电台节目指，有关说法并非危言耸听，指立法会有宪制责任审议财政预算，提出意见，强调北都规划是好，但并非完全无问题，「香港起步慢，上、中下游产业点呢？政府要多解说，同畀人感觉好似北都可能解决所有嘢。」

他强调自己不是反对派，而是爱国者，但任何人都有盲点，议员作为「红队」善意提意见，「唔好当我哋系反对派先，只系有议员表达得多啲。我哋（议员）成日畀人闹，被人批评系橡皮图章，咁又唔得，好为难。 」他希望加强与政府沟通，「唔好只系过到票就算」，又建议政府就北都多发银色债券，让市民一同参与。

陈茂波反驳「发债当收入」

陈茂波昨日在立法会表示，政府计划未来五年、每年发行约1,600亿至2,200亿元债券，对于有声音解读为「借债度日」，他澄清是误解，在发债额度中，有一半仅用作近年短期债券的再融资。

他以银行定期作比喻，指「越短期息口越低」，由于特区政府财政稳健、市场对特区政府的借贷意愿高，故政府倾向发行3、5、7年的短期债券，以尽量压低利息开支，又重申发债资金只会用于基建投资，不会用于政府经常开支。

对于议员批评政府「发债当收入」，陈茂波形容是误解，指每年《预算案》公布的是以「现金会计制」编制的财务报表，其收入是现金流入，支出是现金流出，此做法是多年沿用，「远古一直沿用下来」，「全球不少经济体都用此方式去编制政府帐目」，好处是较好掌握自己能动用的资金有多少。 陈茂波强调，特区政府财政非常公开透明，「政府无意去掩饰任何政府收支的一些事情」，

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