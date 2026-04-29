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立法会三读通过预算案 议员批「发债当收入」 陈茂波称误解：远古沿用 无意掩饰政府收支

政情
更新时间：12:41 2026-04-29 HKT
发布时间：12:41 2026-04-29 HKT

立法会今日（29日）三读通过《2026年拨款条例草案》。对于有议员批评政府「发债当收入」，财政司司长陈茂波形容是「误解」，指每年《预算案》公布的是以「现金会计制」编制的财务报表，其收入是现金流入，支出是现金流出，此做法是多年沿用，「远古一直沿用下来」，「全球不少经济体都用此方式去编制政府帐目」，好处是较好掌握自己能动用的资金有多少。

陈茂波强调，特区政府财政非常公开透明，「政府无意去掩饰任何政府收支的一些事情」，不怕议员检视。至中午，立法会在不记名表决下，三读通过《拨款条例草案》。

罗淑佩料全年访港旅客5380万人次 按年增8％

就旅游、体育、文化相关范畴，文体旅局局长罗淑佩表示，本港旅游业复苏势头强劲，今年首季访港旅客达1430万人次，预计全年达5380万人次，较去年增加8%；亦预计与入境旅游相关的总消费额达2381亿元，较去年增加9.5%。

为进一步巩固旅游业作为香港经济重要支柱地位，罗淑佩指今年将向旅发局拨款16.6亿元，重点措施包括推出全新的「Only in Hong Kong」宣传计划，突显香港独特的城市魅力与自然景观，并致力提供更多具特色的生态、文化、体育及娱乐新体验，以吸引过夜旅客「一来再来」。「五一黄金周」将至，她表示政府已作好充分跨部门部署，确保旅客优质旅游体验。

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体育发展方面，罗淑佩指，政府持续推动体育普及化及盛事化，举例早前在启德主场馆举行的「七榄」吸引逾11.3万人次参与；而自体育园启用以来，累计促成超过120场大型活动。当局预计在26/27年度，将有约20项大型国际体育赛事获「M品牌」计划支持。政府亦会向「艺术及体育发展基金（体育部分）」注资12亿元，进一步支援精英运动员及地区体育发展。

记者：陈俊豪

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