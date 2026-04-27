新型运输系统｜拟第四季交立会审议 陈美宝：制订票价平衡市民负担力、营办商财政持续性

政府建议就新型集体运输系统，引入一套技术中立、通用且标准化的规管框架，以缩短筹备时间，毋须就每个系统订立主体法例。立法会交通事务委员会会议今日（27日）举行会议，运输及物流局计划今年第四季提交至立法会审议，局长陈美宝强调，在制订票价时会平衡公众负担能力及营办商的财政可持续性，并确保招标过程公平。

运输及物流局计划在今年第四季以主体法例草案形式，提交新型集体运输系统的拟议规管框架。若草案顺利在2027年初获立法会通过，便可为启德、东九龙及洪水桥／厦村等多个新项目批出专营权。

新界北谭镇国询问当局会否就完工时间表制定要求，并设罚则，确保工程不会延误。至于票价方面，他提到市民常反映票价「只加不减」或「加快减慢」的问题，期望政府能确保未来不再出现同类情况。

议员关注如何避免单一营办商主导

陈美宝回应指，当局可考虑在专营权协议中，订明有关规管条款，以回应人口迁入及其他服务需求。她解释，主体法例会包含专营权的基础条款，但容许政府在与个别营办商洽谈协议时，加入额外相关要求。

至于票价水平与调整机制，她强调政府会作出规管，以平衡公众负担能力及专营公司的长远财务可持续性。当局建议采纳客观数据，订立直接驱动的方程式，并考虑设置负担能力上限。

选委界何敬康指，港铁凭借现有网络优势，或在招标中获优先考虑，询问如何确保公平竞争，避免造成单一营办商主导。陈美宝澄清，港铁按现有协议享有的优先权，仅限于现时铁路网络的延伸；由于未来的新铁路项目均在现有网络以外，故港铁将与其他投标者一样，受到同样的公平审核。

票价调整机制列于专营权协议

至于新系统与现有交通工具的整合问题，陈美宝以启德项目为例，招标文件已列明，巴士、小巴等营办商将可继续营运。她表示，新系统将与其他公交模式相辅相成，当局会持续观察乘客需求及社会发展，作动态评估，期望不同交通工具能互补发展。

劳联周小松关注，对于将由外地公司营运的全新铁路系统，政府应有相当于甚至更严格的权力。陈美宝回应指，政府极度关注新系统的安全性，并已草拟一套涵盖五大范畴的监管框架，包括赋权政府可任命独立督察，就事故进行调查并跟进改善建议；要求营运商在工程及建造期间，必须采取足够行动，确保日后营运安全；要求专营公司制定清晰的维修保养程序，并会订立一套具中立性、通用性及清晰标准的规管条例；根据规例，营运商必须通报所有事故及意外；订明任何危害系统安全的行为，将构成罪行。

有议员关注在厘订新系统框架时，有否更公平机制。陈美宝指，为新系统制订票价水平及调整机制时，会依循四大宗旨，包括新系统必须受政府规管；平衡公众的负担能力及接受程度；确保营办商具备财政上的可持续性。她强调，当局计划将票价调整机制明确列于专营权协议之内，以实现透明化、客观化及科学化。政府已在招标文件中订明初期的票价范围，当中已考量市民的实际出行需要，以及周边现有的交通运输情况。

她补充，透过公开招标，可望提升政府的议价能力，期望更多有兴趣的投标者参与竞逐，除比较其项目的技术性外，亦会在财政安排上，如票价或其他建议，进行全面评估。所有建议将会根据既定的评分标准进行审核，以选出最合适的方案。