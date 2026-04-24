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城大校长梅彦昌辞任 刘智鹏：大学体制成熟 对日常运作影响微 有议员感意外

政情
更新时间：19:10 2026-04-24 HKT
发布时间：19:10 2026-04-24 HKT

香港城市大学（24日）宣布，校长梅彦昌因私人理由，已向校董会辞任校长职务。岭南大学校长特别顾问、立法会议员刘智鹏向《星岛头条》表示，本港大学体制成熟，设有条例规管，相信即使管理层出现人事变动，亦不会对大学的日常运作构成重大影响。

刘智鹏：社会对大学校长关注度有所增加

刘智鹏认为，香港包括八大院校在内的大学体制已非常成熟，每间大学均有其对应的条例监管运作，并有各界人士组成校董会，故即使校长或副校长等管理层出缺，亦不会影响大学的实际业务运作。

城大短期内启动全球招聘新校长，刘智鹏指，全球招聘大学校长的做法在香港已推行二、三十年，并非新鲜事，相信大学的校董会将按既定程序处理，委任及物色新校长。他提到，随本港大学在世界排名不断提升，近年社会对大学校长的关注度确实有所增加，强调个别事件与八大院校的整体运作及发展并无直接关系。

陈仲尼感意外 惟影响可控

港大校委会成员、立法会议员陈仲尼对梅彦昌辞任校长感到意外，但相信他已和城市大学校董会完成商讨，认为变动的影响「可控」。他指城大的体制非常成熟，基础良好，相信即使团队中一位核心领导辞任，亦不会对大学的日常运作构成重大影响。

对于全球招聘新校长，陈仲尼认为香港正致力打造国际高端人才集聚高地，对全球人才极具吸引力，无论是学术环境、生活环境，还是娱乐活动，都是吸引外国人才的有利条件。他以「磁石相吸」形容，当香港成功吸引一位优秀人才，自然会吸引相关的人才群体来港。

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城大校长梅彦昌因私人理由辞任

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