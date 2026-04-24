香港五年规划｜李家超出席部门首长会议分享四点体会 促同心协力做好编制工作

行政长官李家超今日（24日）在社交平台表示，在政府部门首长会议向司局长、部门首长及高层官员讲述国家「十五五」规划的重要意义，以及就制定香港五年规划工作的要求，并指示各政策局和部门同心协力做好有关编制工作。

「十五五」规划为支持香港发展作出重要部署和明确定位

李家超在会上指出，十四届全国人大四次会议通过《十五五规划纲要》，为支持香港发展作出重要部署和明确定位，在巩固提升香港国际中心地位、推动创科发展、深化粤港澳大湾区建设等多个重要范畴，给予实实在在的支持。香港必须抓紧机遇，对接国家战略，把中央赋予的新定位、新功能、新任务，转化为推动香港经济高质量发展和改善民生的具体成果，主动融入和服务国家发展大局。

李家超在会上指出，十四届全国人大四次会议通过《十五五规划纲要》，为支持香港发展作出重要部署和明确定位。李家超fb

李家超就制定香港五年规划分享四点体会

李家超亦分享了制定香港五年规划工作的几点体会，第一，必须有主动对接、融入和服务的精神，需仔细部署、积极衔接；第二，要加快部署北部都会区的建设，作为在「十五五」时期对接国家发展新质生产力的重要战略平台；第三，巩固提升传统中心地位，为国家深化改革、推进高水平对外开放提供强力支持；以及第四，开拓新兴赛道，发掘新增长点和新优势，并与传统中心优势互补，产生协同效应，构成香港在「十五五」时期服务国家、联通世界，进一步发展香港经济、提升市民福祉的一整套功能组合。

他强调，编制首份香港五年规划是一项光荣的历史性任务，把它落实到底是整个政府对香港未来五年的集体承担。他要求各政策局及部门以认真、积极、务实的态度，同心协力做好首份香港五年规划。