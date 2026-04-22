油价急升︱江旻憓促重新规管客运燃油附加费 政府：航空公司须维持可靠服务 应让市场力量自行调节

中东局势紧张，导致航空燃油价格不断上升，本港多间航空公司相继大幅调升客运燃油附加费，惟加幅不一，令市民感混乱。立法会旅游界议员江旻憓提出书面质询，促请政府考虑重新规管客运燃油附加费，例如设立加幅上限，并建立机制确保油价回落时附加费能相应下调，并建议政府要求航空公司提供合理通知期。运输及物流局局长陈美宝回复时表示，燃油价格上升对本地航空公司的成本及现金流造成重大压力，航空公司须通过提高燃油附加费或调整航班班次以应对挑战，继续提供可靠的航空服务，强调不作规管目的是让市场力量自行调节。

陈美宝：航空燃油占成本三成 适当调整维持枢纽地位

陈美宝指，中东局势持续紧张，全球航空公司都受到航空燃油价格飙升影响，对本地航空公司的成本及现金流造成重大压力，航空公司须通过提高燃油附加费或调整航班班次以应对挑战。与此同时，作为国际航空枢纽，维持香港国际机场的竞争力至关重要，本地航空公司亦须为乘客提供稳定可靠的服务。政府致力与本地航空公司携手合作，共同应对当前困难，确保航空服务质素，以期将对乘客及香港国际机场竞争力的影响减至最低。

她表示，燃油附加费旨在让航空公司在燃油价格出现波动时，收回部分增加的经营成本。国际间已逐步放宽对燃油附加费的规管。政府于2018年已撤销对客运燃油附加费的规管，旨在让市场力量自行调节水平，正如市场决定航空服务价格其他组成部分一样。在市场竞争的推动下，航空公司会有更大诱因提高其整体服务效率及质素，而市场力量会令航空服务价格厘定在具竞争力的水平。

她指出，航空燃油占航空公司营运成本可高于三成，在燃油价格飙升下，航空公司适当调高票价或增收燃油附加费，以继续提供可靠的航空服务，对维持香港国际航空枢纽地位极为重要。她强调，即使是在对燃油附加费仍有规管的司法管辖区，当地的燃油附加费同样因应航空燃油价格飙升而上调。

陈美宝：已提醒航空公司社会责任

陈美宝表示，运物局一直与本地航空公司保持紧密沟通，以了解业界情况，并已提醒它们所扮演的关键角色及社会责任。当局将继续密切监察情况，并敦促航空公司在调整燃油附加费时，尽可能提供合理的通知期，以减少对乘客及旅游业界的不便。

此外，政府亦将与旅游业界保持紧密沟通，透过香港旅游业议会网上平台的客运燃油附加费一览表，进一步增加资讯透明度，让市民更清楚了解相关调整，同时增加市场竞争。

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