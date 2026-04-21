大棋盘︱《预算案》表决料不记名 社福界「收货」投赞成

经过复活节假期及一连数天财委会特别会议后，立法会大会明日复会，将恢复二读辩论《2026年拨款条例草案》。今年库房扭亏为盈，加上经济环境有改善，新议会普遍对《预算案》收货，就连对政府持续削减社福开支颇有意见的议员，亦倾向投下赞成票。

完善选制后，立法会通过拨款条例草案已无悬念，外界焦点反而落在哪些议员投弃权或反对票。上届议会，自称「非建制」的狄志远，在首两年任期皆要求记名表决，并投下唯一弃权票，他当时解释是不满政府削减社福界经常开支。不过之后两年《预算案》，当局积极与社福界讨论过渡方案，再无议员要求记名表决，直接举手通过。

立法会将恢复二读辩论预算案。

何君尧去年反映强烈意见 今年暂未打算要求记名

去年《预算案》公布库房赤字达872亿元（最终结算收窄至670亿元），选委界何君尧不满减赤力度不足，一度扬言投反对票，但最终表决时未有举手赞成或反对。他事后解释既然已表达意见，故「畀返啲颜面」政府。

现时游戏规则下，议员若在立法会大会提出记名点票，须事先在议员群组内通知，据闻至今未有议员提出就《预算案》记名。何君尧近日与另一资深议员陈克勤爆骂战，引起政圈热议，向来关注公共财政的何君尧向笔者表示，暂未有打算提记名表决，但提到早前政府根据《借款条例》，把基建债券及可持续债券借款上限将增至9000亿元，「发债度日」情况令人关注，又指调拨外汇基金「画面唔靓仔」，认为政府要再加把劲，配合国家五年规划推动GDP增长。

因应巨额赤字，政府去年公布节省经常开支计划，至2027至28年度的累计减幅为7%，其中非政府机构直接受影响，中小型社福机构在2026至27年度的经常拨款削减1%，2027至28年度累计削减3%；大型社福机构直至2027至28年度累计削减7%。此计划引起身兼社联主席的选委界议员管浩鸣不满，质疑政府是否知悉社福机构困难，「我帮人，你减我？」财爷陈茂波曾回应称，劳福局会看看能否有「针对性帮助」。

何君尧表示，暂未有打算提记名表决。

时隔近两个月，管浩鸣说一直与劳福局沟通，目前削减计划仍不变，但局方释出善意，同意在机构资源承担上作一些拆墙松绑措施，例如在机构人手安排上，毋须他们再摊分参与资助项目与非资助项目的人力成本，减省行政负担，今年《预算案》可「收货」投赞成。

有建制中人直言，上届对政府批评较为尖锐的议员，例如张欣宇、江玉欢等人，今届悉数没连任，相信《预算案》等重要法案的阻力会减低；加上行政主导高举，议员提出反对意见要「谂过度过」，新丁亦仍在拿捏界线，以确保个人政途「行稳致远」。

聂风