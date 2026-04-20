大棋盘︱大火聆讯添舆论压力 公务员加薪料难「加足」 行会中人：幅度或要作「让步」

公务员薪酬趋势调查工作已近尾声，料下月初有结果，将左右约18万公务员今年能否获加薪。按机制，政府会再咨询各公务员职工会意见，最后由行政长官会同行政会议拍板。不过近日大埔宏福苑火灾聆讯，揭露多个政府部门工作表现，以至整体文化上的积弊，群情汹涌下，有行会中人直言或影响最终的调薪方案，预料即使加人工，亦可能「加唔足」。

公务员加薪向来有「隐藏第七大因素」

去年录巨额财赤，《预算案》宣布三权机关一致冻薪，但今年转亏为盈，政府已表明会既定机制进行薪酬趋势调查再决定。政府厘定公务员薪酬调整时有六大因素，包括经济状况、生活费用变动、政府财政、薪酬趋势净指标、职方薪酬调整要求和公务员士气。

不过社会大众反应，也是隐藏的「第七大因素」，尤其坊间不时质疑公务员表现。事实上，薪酬趋势净指标只是其中一个考虑因素，政府过去亦考虑社会反应而作政治决定，不一定跟足薪酬指标。

公务员工作文化受批评 官员直认「同事警觉性需大幅加强」

一场世纪大火，不但揭示本港维修工程围标问题，听证会同时揭发监管制度未能有效把关，导致房署独立审查组无发现棚网问题；999通报机制过时，求助未有接驳消防等等。随着听证会进行，这类行政问题可能会持续浮现。房屋局局长何永贤近日也公开承认，从听证会发现工程承建商「原来可以咁差劣」，政府同事的警觉性需大幅加强。

在此舆论氛围下，有政圈中人担心，若今年再公布公务员加薪，可能惹起公众反弹。有资深建制认为，纵然不能「一竹篙打一船人」，公务员团队仍有不少优秀分子，但市民不会如此思考，「市民可能觉得政府解决唔到佢需要，例如『投诉工人食烟，俾人当波咁踢嚟踢去』，最终受害嘅系佢哋。」

政府近日公布「部门首长责任制」细节，若属广泛或重复性的系统问题，会赋权特首或司局长启动程序查找问题根源和人员缺失等。新机制虽好，但远水难救近火，若市民看不到即时措施，显著改善公务员表现和工作文化，并找出责任谁属，今年加薪恐怕有反响。

公务员工会联合会总干事梁筹庭指，每年薪酬调查出炉前夕总有人吹风，贬损公务员表现，质疑私人机构欲减低加薪成本压力。他认为把火灾揭发的种种问题，归咎到公务员身上并不公平，指前线公务员落力工作，有消防员牺牲性命、「一户一社工」日以继夜支援灾民，有目共睹，「工作文化不好、权责不清，这是机制问题，而非前线同事的错」。

行会中人：留意到社会有「非常强烈意见」

立法会公务员及资助机构员工事务委员会主席周小松指，确实宏福苑聆讯中，针对公务员的舆论压力增加，但认为整体公务员水平仍优秀，若过程有缺失，应找出系统性问题改革、惩处相关人士，但不应一刀切影响所有公务员。他强调公务员过去6个年度有3个年度冻薪，追不上私人市场水平，若因一时社会情绪而短视处理，只会加剧人才流失。

有行会中人表示，会充分审视六大因素作决定，但同意近日社会对公务员工作文化，有非常强烈意见，这成为把关的重要考虑，「就算加薪，可能都加得唔足，或要做少许『让步』」。另一行会中人指，若有留意听证会完整内容，可能都会对部门工作文化摇头叹息，以今日民情而言，「可能真系唔加，大家觉得更合理」。

行会成员汤家骅则指，明白近日社会的舆论氛围，但公务员薪酬调整会影响整个社会，不应草率决定。他认为只要聆讯过程中，有足够证据证实个别公务员有失职需问责，特首不会手软，公众亦会看到。